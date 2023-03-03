【奈及利亞總統大選】2敗選者控操弄決議上訴　提努布支持者：快去！反正會慘敗

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）奈及利亞2月總統大選由執政黨候選人提努布勝出，但因選舉過程充滿爭議及弊端，落敗的候選人阿布貝卡以及歐必矢言向法院提出上訴。

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向法院挑戰選舉結果的工黨候選人歐必（Peter Obi）表示，將嘗試所有法律及和平的選項來為維權，「我們贏得了選舉，我們將向奈及利亞人民證明這一點。」

當地媒體報導，第六次參選總統的前副總統阿布貝卡在新聞發布會上則宣稱，將開啟一場法律鬥爭維權。他於2019年參選總統時同樣位居第二，當時他控訴選舉有詐欺，上訴法院遭駁回作收。

提努布陣營的前納吉利亞航空部長Femi Fani-Kayode於2日抨擊阿布貝卡為「無可救藥地妄想者」，更說阿布貝卡要上法庭「越快越好」，反正他在法庭上會「遭遇慘敗」，態度相當不以為然。

提努布將接替兩屆期滿於5月卸任的現任總統布哈里（Muhammadu Buhari），若要挑戰其勝選，必須在選舉結果公布後21天內向法院提出上訴。

總統大選爭議多 國際觀察員指有侵權、缺乏透明度

衛報指出，奈及利亞當地時間2月25日舉行總統大選，登記選民人數有9340萬人，然而實際投票不到2500萬人，約27%的投票率比上屆還低。投票過程基本和平，但卻出現技術故障致使投票延遲延誤，使得許多人放棄投票；此外，結果上傳網路速度緩慢、人工計票與系統不符合等問題層出不窮，「全國獨立選舉委員會」（INEC）更遲至3月1凌晨4點才公布總統大選結果，讓選民及反對黨質疑有大規模操縱投票之嫌。

根據INEC數據，執政的「全民進步黨」（APC）候選人提努布（Bola Tinubu）獲得880萬票及該國3分之2州的規定票數，擊敗反對黨「人民民主黨」（PDP）候選人阿布貝卡（Atiku Abubakar）的690萬票。歐必（Peter Obi）代表的工黨並非主要兩黨，能取得610萬票是相當重要的成就。

歐必主打改革在本次選戰來勢洶洶，提努布先前治理過9年的拉哥斯州是登記選民人數最多的州，在選舉中也倒戈向歐必，年輕選民對改革的渴望不言而喻。

儘管全國獨立選舉委員會駁斥選舉不公正透明的說法，但包含歐盟在內的國際觀察員都指出，該國大選過程中存在後勤問題、選民權利被剝奪以及選舉委員會缺乏透明度等問題；奈國民間組織及觀察員也指出，選舉過程「不能被認為是可信的。」

事實上，奈及利亞國內局勢嚴峻，包括東北部有伊斯蘭教叛亂，西北部土匪民兵作亂以及東南部分裂主義的緊張局勢。

奈國當局致力於解決經濟衰退、通貨膨脹以及高失業率問題。儘管奈及利亞是非洲最大石油出產國，但因缺乏煉油能力，該國燃料幾乎仰賴進口，每年更花費數十億美金補貼汽油，而提努布已經承諾要取消這項補貼。