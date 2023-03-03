（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）因應台灣出現兩例感染源不明的猴痘本土個案，疾管署今（3）日就昨（2）日的「猴痘疫情防治專家會議」內容宣布，將擴大猴痘疫苗接種對象，包含所有操作正痘病毒屬的實驗室人員等高風險族群，另增購1萬劑疫苗，下週將進一步對外說明。

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疾管署發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，昨天召開專家會議，針對猴痘疫苗與藥物適用對象擴大進行討論，會中決議擴大納入幾類建議接種對象，包含操作包括猴痘在內的正痘病毒屬的實驗室人員皆可接種。

此外，與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防(PEP)疫苗，可於健康監測期滿後接種；以及近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。

針對暴露前預防(PrEP)接種方式，在疫苗有限情況下，新增18歲以上族群可以「皮內」注射方式(皮內注射所需劑量為皮下注射的五分之一)，但有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者，不適用皮內注射，應採「皮下」接種。

考量防火牆需要快速建立，高風險性行為者PrEP以先打1劑疫苗，後續第2劑疫苗會視供應情形提供。

暴露後預防(PEP)接種，維持以「皮下」注射接種，但從原來的4天內接種放寬到14天內接種，強調效果仍以4天內接種較好。

另將增購1萬劑疫苗，規劃後續疫苗擴大接種，現階段將先以手邊1100劑搭配皮內注射方式，提供給約3300到5000人範圍使用，具體操作規劃，會再與地方衛生單位及民間團體討論後，最快下週進一步說明。

猴痘藥物方面，除原猴痘重症患者(包括：出血性疾病、融合型皮膚病灶、敗血症、腦炎等)外，增列2族群：嚴重免疫不全者，包含感染愛滋病毒且CD4<200 cells /mm3，白血病、淋巴瘤、全身性惡性腫瘤、器官移植等；以及兒童族群(特別是一歲以下的嬰兒)、懷孕及哺乳婦女。同時增列體重小於13公斤確診者藥物使用劑量和方式建議。

台灣猴痘疫苗增購1萬劑 有高風險性行為等3類人可打