【3月4日投票】南投立委補選最後衝刺: 蔡培慧拜託鄉親出門投票　林明溱獲郭台銘支持

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【南投立委3月4日補選】藍批政府心思全在輔選 綠反控抹黑手段

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投縣第2選區立委補選明天（3月4日)投、開票，對於鴻海創辦人郭台銘懇請鄉親支持國民黨候選人林明溱，林明溱今天（3日) 說，郭台銘支持讓他增加信心，相信有很大幫助，提高鄉親對他的信任。

另一方面，民進黨候選人蔡培慧今天（3日) 繼續深入名間鄉、南投市掃街懇託，她說，拜託鄉親明天一定要出門投票，讓認真會做事的蔡培慧可以為南投人做事。

根據中選會官網，此次補選計有陳聰鑑、蔡培慧、林明溱、魯昱君等4人申請登記，候選人資格經中選會審定結果，4人均符合規定，由南投縣選舉委員會於112年2月7日辦理候選人姓名號次抽籤。

最受矚目的，自然還是民進黨與國民黨兩大黨候選人: 蔡培慧與林明溱之爭!

國民黨候選人林明溱今天與南投縣長許淑華、國民黨立法委員馬文君、南投縣議員宋懷琳、游顥在國民黨南投縣黨部召開記者會，林明溱表示，這次立委補選彷彿打總統選戰，民進黨動員全黨力量及國家資源，是一場不公平的選舉，他擔任立委、縣長爭取許多經費、執行很多建設、提供學童免費營養午餐，卻因選舉被抹黑為沒有建設。

記者會中，林明溱多次打呵欠、眼皮看似沉重，他回應媒體詢問表示，要抵抗如此巨大壓力，尤其總統、副總統、行政院等中央大官一直來南投，加上持續受打壓，他一定要抵抗，因此有時候覺得身心較疲累，但他會越戰越勇，不會因為打壓、抹黑就失去信心。

郭台銘昨(2日) 晚間透過臉書粉絲專頁表示他是南投女婿，懇請南投鄉親支持林明溱。對此，林明溱說，從政30年面對民進黨攻擊難以計數，都抵擋不了他想服務南投人的決心，但這次毀滅人格、無窮盡中傷實在難承受，如今有郭台銘力挺，相信一定有幫助。

許淑華表示，民進黨候選人蔡培慧從擔任不分區立委，到區域立委選舉輸給馬文君，再去當行政院中部聯合服務中心執行長，直到這次立委補選，一路受民進黨用盡資源培養成為「小英女孩」，蔡培慧需要回報，因此一定會是「黨意代表」，將無法為南投鄉親發聲。

馬文君說，民進黨在立法院最不缺立法委員，民進黨立委人數過半，可主導所有預算案、政策、法案等，其他在野黨、人民對民進黨「一點辦法都沒有」，若是林明溱進入立法院，雖然國民黨仍無絕對影響力，但將會讓民進黨知道「人民是反對的、是有意見的」。

游顥說，林明溱曾想為南投鄉親爭取買疫苗，反觀蔡培慧擋疫苗，這是一場良心的對決，籲請鄉親明天一定要去投票支持林明溱；宋懷琳表示，她與游顥曾欲爭取黨提名參加這席補選，現在團結支持林明溱，就是希望林明溱擔任立委為南投爭取更多建設。

選舉最後階段衝刺的今天，民進黨候選人蔡培慧上午到名間鄉站路口拜票，再與民進黨立委蔡易餘等人至中興新村掃街，下午陸續有林靜儀、林俊憲及前南投縣議員賴燕雪協助在南投市車隊掃街，傍晚將再與總統蔡英文前往名間鄉松柏嶺受天宮參香，晚間舉辦選前之夜。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，明天就要投票，他今天來為蔡培慧一起最後衝刺，他在外縣市遇到許多鄉親都很關心蔡培慧，大家覺得「這一次很有機會」，這次翻轉南投就靠蔡培慧努力；他說，原本與蔡培慧在立法院是「胖胖二人組」，現在蔡培慧因選舉變瘦，他看了很不捨，期待蔡培慧重返立院一起合作，繼續做好問政。

蔡培慧說，她是南投女兒，在這裡出生、長大，希望可以反饋家鄉，為南投做更多事，然而面對對手各種不理智行為，她仍秉持信念繼續努力到最後，也要特別拜託鄉親，明天一定要出門投票，讓認真會做事的人，可以為南投做事，懇請站出來一起挺南投。

民進黨發布新聞稿表示，今天上午發起「作伙挺培慧！進國會！」網路串聯活動，拜託大家幫南投一個忙，打開手機看LINE好友，並打給10名南投好友推薦蔡培慧，最後關頭務必拜託；此外，再次呼籲南投青年學子返鄉投票，拜託再一次買回鄉車票「挺培慧進國會」。

進駐南投縣輔選蔡培慧的民進黨副祕書長黃建嘉透過蔡培慧競選總部指出，國民黨候選人林明溱曾說兒子林儒彬的縣長特助職位「只是稱呼」，卻被發現林儒彬名片就印著縣長特助職稱，還特別註明「林明溱的兒子」，打著皇太子名號在外行走，被發現只會說抹黑。

中央社引述黃建嘉說，林明溱用林儒彬擔任立委辦公室副主任、國民黨南投縣黨部主委、縣長特助，南投難道找不到任何「非林氏家族」年輕人來栽培嗎？全南投年輕人都不比林儒彬優秀嗎？林明溱長期經營勢力維持地方派系利益，請鄉親用選票推翻南投土皇帝。

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