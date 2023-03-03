〈時評〉台灣民進黨應壯士斷腕　讓邱莉莉、林志展請辭

2022九合一大選台南市議長賄選案，檢方偵辦後， 決定起訴民進黨籍的正副議長邱莉莉和林志展等10人， 此舉重創民進黨形象，以及副總統賴清德的本命區， 同時影響到市長黃偉哲的威信。雖然民進黨已對邱莉莉、 林志展祭出停權處分，但恐怕尚不能止血，民進黨應痛定思痛， 讓邱莉莉和林志展請辭正副議長，才能展現改革的決心與魄力。

台南市議會改選結果出爐，但投票前後的賄選傳聞不斷， 檢方更是大動作兩度約談已經當選正副議長的邱莉莉和林志展， 交保金額更從原本的50萬、20萬元，分別提高到150萬元、1 20萬元，由於涉及到民進黨的聲譽， 這兩人主動一度向黨中央提出停權，不過， 中評會仍決定將兩人停權三年。

民進黨會大動作處理邱莉莉和林志展， 就是擔心衝擊到民進黨的形象， 以及賴清德接下來挑戰總統大選的選情，如今案情又升高， 正式起訴，此事顯然尚未落幕，民進黨恐怕得要壯士斷腕的準備。

因為2014年時，賴清德成功連任台南市長， 民進黨順利掌握市議會的過半席次，可是在議長選舉一役中， 最後由國民黨籍的市議員李全教勝出，沒多久， 李全教的競選幹部因為捲入賄選案， 他本人也被檢方提起當選無效之訴，當時的賴清德立刻決定， 賄選案在司法未釐清前，將不進入議會，創下先例， 卻也為此遭到監察院彈劾。

如今，民進黨若是縱容邱莉莉和林志展繼續擔任正副議長， 勢必會被批評有兩套標準，甚至是包庇黑金政治，因此， 民進黨絕對有必要再進一步處理這起賄選案。 因為停權是一種暫時性的處分，只是停止他們在民進黨內的權利， 通常只在爭取黨內提名，才會因為停權關係無法被提名，就算追鍘， 開除黨籍，仍不影響他們的議員和正副議長的身分。

現在，最好的方式，是邱莉莉和林志展能夠盱衡大局， 主動辭去正副議長的職務，好好準備官司， 等待司法判結果看能否證明清白。民進黨必須主動勸說邱莉莉、 林志展，否則，應該發動罷免正副議長，若是經投票後， 無法被罷免，至少展現對賄選案被起訴的態度，若是成功罷免後， 即使失去正副議長的位置，那也比讓邱莉莉、 林志展留在位置上更好，可以避免被攻訐， 何況官司結果本身又是另一顆未爆彈。