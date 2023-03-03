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〈時評〉台灣民進黨應壯士斷腕　讓邱莉莉、林志展請辭

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/03/03 14:20
台南市議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）涉正副議長選舉賄選案，2日遭台南地檢署起訴，兩人下午接受媒體聯訪表示，會循司法途徑證明清白。中...

台南市議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）涉正副議長選舉賄選案，2日遭台南地檢署起訴，兩人下午接受媒體聯訪表示，會循司法途徑證明清白。中...

2022九合一大選台南市議長賄選案，檢方偵辦後，決定起訴民進黨籍的正副議長邱莉莉和林志展等10人，此舉重創民進黨形象，以及副總統賴清德的本命區，同時影響到市長黃偉哲的威信。雖然民進黨已對邱莉莉、林志展祭出停權處分，但恐怕尚不能止血，民進黨應痛定思痛，讓邱莉莉和林志展請辭正副議長，才能展現改革的決心與魄力。

台南市議會改選結果出爐，但投票前後的賄選傳聞不斷，檢方更是大動作兩度約談已經當選正副議長的邱莉莉和林志展，交保金額更從原本的50萬、20萬元，分別提高到150萬元、120萬元，由於涉及到民進黨的聲譽，這兩人主動一度向黨中央提出停權，不過，中評會仍決定將兩人停權三年

民進黨會大動作處理邱莉莉和林志展，就是擔心衝擊到民進黨的形象，以及賴清德接下來挑戰總統大選的選情，如今案情又升高，正式起訴，此事顯然尚未落幕，民進黨恐怕得要壯士斷腕的準備。

因為2014年時，賴清德成功連任台南市長，民進黨順利掌握市議會的過半席次，可是在議長選舉一役中，最後由國民黨籍的市議員李全教勝出，沒多久，李全教的競選幹部因為捲入賄選案，他本人也被檢方提起當選無效之訴，當時的賴清德立刻決定，賄選案在司法未釐清前，將不進入議會，創下先例，卻也為此遭到監察院彈劾。

如今，民進黨若是縱容邱莉莉和林志展繼續擔任正副議長，勢必會被批評有兩套標準，甚至是包庇黑金政治，因此，民進黨絕對有必要再進一步處理這起賄選案。因為停權是一種暫時性的處分，只是停止他們在民進黨內的權利，通常只在爭取黨內提名，才會因為停權關係無法被提名，就算追鍘，開除黨籍，仍不影響他們的議員和正副議長的身分。

現在，最好的方式，是邱莉莉和林志展能夠盱衡大局，主動辭去正副議長的職務，好好準備官司，等待司法判結果看能否證明清白。民進黨必須主動勸說邱莉莉、林志展，否則，應該發動罷免正副議長，若是經投票後，無法被罷免，至少展現對賄選案被起訴的態度，若是成功罷免後，即使失去正副議長的位置，那也比讓邱莉莉、林志展留在位置上更好，可以避免被攻訐，何況官司結果本身又是另一顆未爆彈。
民進黨
賴清德
黃偉哲
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林志展
黑金政治
賄選

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