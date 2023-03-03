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希臘火車離譜疏失對撞57死 鐵路員工羆工抗議「太老舊」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/03 13:45
希臘火車離譜疏失對撞57死 鐵路員工羆工抗議「太老舊」

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合外電報導）希臘當地時間周二（28日）凌晨兩輛火車發生對撞，截至當地時間周四死亡人數已上修至57人，舉國哀悼，希臘鐵路運輸從業人員集體發出怒吼，抗議國內鐵路運輸系統維運經費總是短缺、設備老舊過時沈痾，造成今日悲劇。

周二凌晨，一台前晚從雅典出發要北上希臘第二大城—塞薩洛尼基—的客運列車，在中部城鎮拉里薩（Larissa）與一台貨運列車相撞，撞擊力道猛烈，造成頭四節車廂出軌，其中頭兩節車廂在撞擊後冒煙起火燃燒全毀，其餘車廂玻璃震碎，物品散落一地，列車受損嚴重滿目瘡痍，消防搜救人員耗費數日持續將亡者搬運出車廂，並進行ＤＮＡ比對確認受損嚴重遺體主人的身份。

一名少年焦急表示，他的父親和１５歲哥哥仍下落不明，致電鐵路公司詢問兩位購票座位，仍無人給予答覆。

在家屬焦急尋人或心痛等待親人遺體同時，鐵路運輸從業人員齊發怒吼，罷工上街，抗議長年遭政府及管理者忽視的鐵道系統維運工作，老舊系統未能落實現代化，危及基層生命安全。抗議一場在雅典，另一場則在事發城鎮拉里薩。

專家表示，希臘鐵道系統遲未現代化和長年金融危機脫不了干系，政府在破產邊緣，沒錢補助鐵道運輸業者。業者一直虧錢營運，遑論要花大錢提升系統的安全性，甚至在2017年鐵路公司更賣給了義大利運輸集團。

抗議鐵路運輸從業人員代表Costas Genidounias向美聯社表示，鐵路交通管制系統設備原訂三年前就要更換，但2020年以來，工會代表不斷去函要求政府及管理單位按期儘速執行，但到事發前都得不到任何回音。

事故發生後，希臘交通部長Kostas Karamanlis已下台負責，相關司法調查也進行中，了解為何當時在拉里薩兩輛行駛方向相反的列車會在同一條鐵軌上運行長達十分鐘，且無任何人發現異常。據報，拉里薩車站經理周四已遭起訴多項罪名，包括業務過失致死罪，但該員姓名未被公布。
希臘
火車對撞

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