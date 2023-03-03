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美國佛州男子每天用自來水清洗鼻子　染食腦蟲而死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/03 12:22
美國佛州一名男子因吸入福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱食腦蟲）而感染腦膜炎。（圖／pixabay）

美國佛州一名男子因吸入福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱食腦蟲）而感染腦膜炎。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國佛州一名男子因鼻腔吸入福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱食腦蟲）而感染腦膜炎身亡。衛生當局表示，因為個案每天都會用自來水沖洗鼻子，研判食腦蟲是透過鼻腔進入體內。

佛州夏洛特縣的衛生局於本週四（3月2日）證實，這名男性個案於2月份感染，但就醫後仍不幸於2月20日死亡。而該案例為佛州有史以來首例透過自來水感染福氏內格里阿米巴原蟲的個案，也是美國今年冬季首例死亡個案。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria Fowleri，俗稱食腦蟲）通常存在於溫暖的淡水中，包含湖泊、河流、池塘和溫泉，以及這些水域的底部沉積物，因此呼籲民眾，在淺水或溫暖的淡水中，切記別挖掘或攪動底部的淤泥。

此外，也有少部分案例發生在游泳池、噴水池或衝浪公園等水上娛樂場所，原因在於這些場域未落實清潔維護作業或使用氯來消毒。

據CDC統計，感染福氏內格里阿米巴原蟲後致死率極高，達97％，自1962年至2021年間，美國共有154例通報確診案例，其中僅有4名患者康復。

CDC提醒，從事洗澡、淋浴、洗臉、游泳、跳水和玩水，或其他水上活動時，應避免讓水進入鼻腔，並建議定期為泳池和充氣泳池等進行消毒作業。

夏洛特縣衛生局提醒，自製洗鼻液一定要用無菌水、蒸餾水，或煮沸且冷卻後的自來水，因為自來水若未經充分過濾、消毒或處理前，可能含有微生物、細菌等。

我國疾管署表示，福氏內格里阿米巴原蟲感染是一種罕見的疾病，感染方式是鼻子吸入含有福氏內格里阿米巴原蟲的水而受到感染，但喝到含有福氏內格里阿米巴原蟲的水不會被感染

建議民眾於進行水上活動或泡溫泉等活動時，可以使用鼻夾避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中。

感染後潛伏期平均為5天，可從1至7天，一開始的症狀可能包含發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺，病程進展快速。

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