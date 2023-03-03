北韓人越看越生氣！金正恩之女雙頰白胖　人民卻苦於糧食危機

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓糧食危機加劇消息頻傳，北韓領導人金正恩近日經常攜帶女兒金主愛出席公開場合，金主愛白白胖胖的臉讓北韓居民越看越感憤怒。

近日許多消息指出，北韓因糧食危機加劇，教化所、軍人糧食供應配給減少，近兩年來有700多名受刑人餓死或病死，幾十名受刑人也因此集體越獄，逃跑過程中搶奪、偷取民眾糧食，甚至犯下殺人罪，讓附近居民人心惶惶。

根據韓媒每日新聞引述自由亞洲電台（RFA）27日報導，北韓平安北道一名居民表示，人民們看到金主愛的樣子後，紛紛討論著「到底是吃得多好，臉白皙得像滿月一樣」。

金主愛自去年11月出現於洲際彈道飛彈「火星-17」的試射現場後，至今已7次公開露面。該居民表示，現在的人民們都無法正常吃飯，臉上都瘦得只剩下顴骨，但金主愛卻頂著一張不愁吃穿的貴族臉配上華麗的衣服，經常出現在電視上，所以感到很生氣、難受。



金正恩2022/11/18首次帶著女兒亮相，至飛彈發射現場觀看（圖／美聯社）

另一名居民表示，25日時金主愛又再次出現在電視上，她出席了平壤西浦地區新街建設的動土儀式，居民們都用不友善的視線看著。他解釋道，大家看著金主愛粉嫩白胖的臉，和因為糧食不足而無法正常進行三餐的一般平民子女消瘦的臉截然不同，因此露出了非常生氣的神情。

也有居民表示，北韓人民們不僅對於金主愛與自己子女相差甚異的營養狀態感到不滿，大家對於她的穿著也感到十分不理解。

他說道，在閱兵式上，金主愛留著長頭髮，戴著西式黑色帽子，以及在新街建設動土儀式上，穿著高級外套、戴著皮革手套登場的樣子被報導後，居民們都皺起了眉頭。

他不滿地說道，北韓當局稱要剷除資本主義文化，禁止10多歲女學生留過肩長髮及穿著特殊衣服，但金主愛穿的卻是什麼？他說，北韓人們對於金主愛和普通北韓小女孩截然不同的樣子感到非常不滿。



金正恩與女兒金主愛於2023/2/7一同參加朝鮮人民軍成立75週年的宴會（圖／美聯社）