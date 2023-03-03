Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

涉外人士：台灣美國貿易談判數週內有重大進展 未來將簽迷你版BTA可為FTA奠基

涉外人士表示，迷你版BTA（雙邊貿易協定）具靈活性，架設好架構後，可以隨時補充，未來若將關稅議題，可直接發展成台美自由貿易協定（FTA）。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/03 11:31
台美洽簽FTA20年無進展，如今將簽署BTA，可謂重大突破。

台美洽簽FTA20年無進展，如今將簽署BTA，可謂重大突破。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）知情人士透露，「台美21世紀貿易倡議」洽談，預計數週內宣布重大成果，且未來雙方將簽定具類似雙邊貿易協定（BTA）地位的協定，若台美有意進一步簽定自由貿易協定（FTA），可在該協定基礎上發展。

美國貿易代表署（USTR）2日公布，向國會遞交美國總統拜登（Joe Biden）2023年貿易政策議程與2022年年度報告，內容包括過去2年USTR為推進拜登貿易政策所做的努力，以及2023年優先事項，其中「台美21世紀貿易倡議」被列入2023議程重要項目。

去年6月1日台美雙方正式起動「台美21世紀貿易倡議」，涵蓋議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章已獲雙方共識，有望先行簽署行政協定，相關進展可望於近期對外公開說明；台灣目標是今年能完成所有議題談判，但因「台美21世紀貿易倡議」涉及法律及行政等複雜程序，目前尚未訂立明確時程進行簽署。

此外亦傳出台美未來簽署的協定具有類雙BTA性質，一位熟知台美經貿談判的涉外高層向中央社表示，儘管拜登政府與其他國家有許多貿易倡議，但這將是拜登上任以來首度與外國「簽署」的BTA，因此是相當重大的突破，且「進程應會非常快」。

涉外人士表示，首批簽署內容有時被稱「早收清單」，但更精準描述應類似簽署台美「迷你版BTA」，雖有人主張內容不涉關稅、市場自由化就不是BTA，但這並非正式官方定義，若從「針對雙邊貿易投資建立國際規則」層面來看，台美即將簽署的就是典型BTA性質，或可稱為「沒有市場開放的迷你版BTA」。

涉外人士解釋，台美簽署迷你BTA，就像有了一台基本款汽車，未來要改裝讓車跑快點，比沒車子容易。美國現階段不傾向與任何國家簽署FTA（自由貿易協定），若未來美國立場改變，例如拜登總統第二任決定讓美國重回CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台美BTA就可立刻把關稅議題加進來，就會變成FTA。

涉外人士指出，台美簽署FTA的可行性在學界至少已談了20年，過去皆未能有任何進展，這次跨出第一步已是很大突破。

涉外人士解釋，台美BTA內容將很像IPEF（印太經濟架構），美國曾在許多場合說過，盼藉台美簽署協定向IPEF成員展現，這些談判內容是可行的，不是天馬行空的。

涉外人士表示，台美所簽屬的將是一種「活的協定」（living agreement），就像活頁本可不斷補充擴大，先打好基本架構，未來隨時完成數位貿易或其他任何議題談判，就可以打開活頁夾添進去，台美創造了一個活的BTA典範，這是極具意義的。
台美雙邊貿易協定
美國貿易代表署
台美21世紀貿易倡議

相關新聞

台美21世紀貿易倡議第二回談判今登場 盼取得首批協議簽署時間
台美21世紀貿易倡議第二回談判今登場 盼取得首批協議簽署時間
2023/01/14 12:11
（更新）台美21世紀貿易倡議首輪談判成效顯著　蕭美琴：期待未來數月進一步發展
（更新）台美21世紀貿易倡議首輪談判成效顯著　蕭美琴：期待未來數月進一步發展
2022/11/10 13:16
接見今年第8個美國國會訪團 蔡英文：盼與美簽署「避免雙重課稅協定」
接見今年第8個美國國會訪團 蔡英文：盼與美簽署「避免雙重課稅協定」
2022/10/12 14:09
「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判 聚焦11項議題4大目標
「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判 聚焦11項議題4大目標
2022/08/18 13:47
美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇
美國訪團來台聚焦貿易協定、台海情勢 中共再行軍演恫嚇
2022/08/15 19:19

更新時間 : 2023-03-03 19:56 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
3/1台灣增11,995例COVID-19本土個案、217例境外、27例死亡　羅一鈞：「輕症免隔離」最快3月底實施
3/1台灣增11,995例COVID-19本土個案、217例境外、27例死亡　羅一鈞：「輕症免隔離」最快3月底實施
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
〈時評〉一個加護病房患者卑微的希望：尊重生命
〈時評〉一個加護病房患者卑微的希望：尊重生命
【新竹棒球場案待續】林智堅市府團隊近十官員遭爆嚴重失職 高虹安指最高層級這一人
【新竹棒球場案待續】林智堅市府團隊近十官員遭爆嚴重失職 高虹安指最高層級這一人
2/28台灣本土病例新增9,908例，死亡40例　連假過後數字恐再上升
2/28台灣本土病例新增9,908例，死亡40例　連假過後數字恐再上升