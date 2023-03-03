涉外人士：台灣美國貿易談判數週內有重大進展 未來將簽迷你版BTA可為FTA奠基

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）知情人士透露，「台美21世紀貿易倡議」洽談，預計數週內宣布重大成果，且未來雙方將簽定具類似雙邊貿易協定（BTA）地位的協定，若台美有意進一步簽定自由貿易協定（FTA），可在該協定基礎上發展。

美國貿易代表署（USTR）2日公布，向國會遞交美國總統拜登（Joe Biden）2023年貿易政策議程與2022年年度報告，內容包括過去2年USTR為推進拜登貿易政策所做的努力，以及2023年優先事項，其中「台美21世紀貿易倡議」被列入2023議程重要項目。

去年6月1日台美雙方正式起動「台美21世紀貿易倡議」，涵蓋議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章已獲雙方共識，有望先行簽署行政協定，相關進展可望於近期對外公開說明；台灣目標是今年能完成所有議題談判，但因「台美21世紀貿易倡議」涉及法律及行政等複雜程序，目前尚未訂立明確時程進行簽署。

此外亦傳出台美未來簽署的協定具有類雙BTA性質，一位熟知台美經貿談判的涉外高層向中央社表示，儘管拜登政府與其他國家有許多貿易倡議，但這將是拜登上任以來首度與外國「簽署」的BTA，因此是相當重大的突破，且「進程應會非常快」。

涉外人士表示，首批簽署內容有時被稱「早收清單」，但更精準描述應類似簽署台美「迷你版BTA」，雖有人主張內容不涉關稅、市場自由化就不是BTA，但這並非正式官方定義，若從「針對雙邊貿易投資建立國際規則」層面來看，台美即將簽署的就是典型BTA性質，或可稱為「沒有市場開放的迷你版BTA」。

涉外人士解釋，台美簽署迷你BTA，就像有了一台基本款汽車，未來要改裝讓車跑快點，比沒車子容易。美國現階段不傾向與任何國家簽署FTA（自由貿易協定），若未來美國立場改變，例如拜登總統第二任決定讓美國重回CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台美BTA就可立刻把關稅議題加進來，就會變成FTA。

涉外人士指出，台美簽署FTA的可行性在學界至少已談了20年，過去皆未能有任何進展，這次跨出第一步已是很大突破。

涉外人士解釋，台美BTA內容將很像IPEF（印太經濟架構），美國曾在許多場合說過，盼藉台美簽署協定向IPEF成員展現，這些談判內容是可行的，不是天馬行空的。

涉外人士表示，台美所簽屬的將是一種「活的協定」（living agreement），就像活頁本可不斷補充擴大，先打好基本架構，未來隨時完成數位貿易或其他任何議題談判，就可以打開活頁夾添進去，台美創造了一個活的BTA典範，這是極具意義的。