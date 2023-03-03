再爆人染禽流感 中國江蘇53歲女確診H5N1 廣東49歲男染H5N6

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）禽流感肆虐全球，繼柬埔寨一對父女感染H5N1禽流感，中國當局證實，該國東部一名53歲女子也確診H5N1。另外，中國廣東也出現一例人類感染H5N6的案例。

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據了解，這名個案為江蘇省一名53歲婦女，1月31日出現症狀，發病前曾接觸過禽鳥，目前狀況不明。根據基因定序結果證實，病毒株為2.3.4.4b，與在美國野生鳥類、家禽中傳播的H5N1病毒株相同。

不過官員表示，目前尚無證據證實，禽流感已在人與人之間傳播。

在這起病例發生之前，2022年9月份中國也曾有一名38歲婦女在接觸禽鳥後感染H5N1而死亡。

另一方面，香港衞生署衞生防護中心日前證實，廣東省新增一例人類感染H5N6禽流感個案。

這名個案為一名49歲男子，居住在廣東清遠，去（2022）年12月17日發病，並於當月21日入院接受治療，情況嚴重。據了解，個案發病前曾接觸過活禽。

專家研判，該案例為零星個案，人傳人的風險低，但提醒，高病原性禽流感的傳染率高，人類染疫後死亡率相當高。

中國當地衛生局統計，自2014年起至今，共有83例人類感染H5N6禽流感的通報案例。

環球時報 (Global Times)引述武漢大學病原生物學系楊占秋教授說法，H5N6是致病力與致死率較高的亞型高病原性禽流感，主要感染對象為禽鳥，人類感染機率不高。

在中國，人類感染H5N6的事件大多與南部的傳統市場或活禽市場有關，包含廣東、四川省、雲南省和江西省等地皆有相關病例。

H5N6是一種極為兇猛的A型流感病毒。一旦感染，患者的重症率高達93.8%，死亡率逾60%。

我國疾管署提醒，為了將低感染禽流感的風險，國人應落實「5要6不」原則：

5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。自有禽流感疫情國家返國入境時，如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

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