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台灣美國企業稅率達44.7%　美參議院跨黨派再提洽簽免雙重課稅協定

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/03 10:03
儘管台灣是美國第八大貿易夥伴，雙方企業雙重課稅問題並未獲得解決。（圖／中央社）

儘管台灣是美國第八大貿易夥伴，雙方企業雙重課稅問題並未獲得解決。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）美國參院外委會亞太小組主席范霍倫美東時間2日攜手跨黨派參議員提出決議案，呼籲解決台美企業雙重課稅問題，為雙方相互投資創造更多利基。

民主黨籍的范霍倫（Chris Van Hollen）今日與參院外委會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）及4位跨黨派參議員，重提去年7月與共和黨籍參議員薩斯（Ben Sasse）所提的相似決議案。

中央社引述范霍倫辦公室資料指出，美國與66國簽有所得稅協定，台灣為美國第8大貿易夥伴，台灣在美累計投資達137億美元（約新台幣4233億元），美國對台出口商品服務支撐近19萬個本土工作機會，雙方卻未簽署所得稅協定。

本次決議案指出，美台所得稅協定能降低課稅，提高經濟效率與整合，有助強化雙邊貿易與投資關係，呼籲拜登政府與台灣著手談判。

范霍倫發布新聞稿表示，「台灣是美國關鍵經濟夥伴，目前台美企業卻遭雙重課稅，對他們造成不必要負擔，阻礙進一步投資與提升台美夥伴關係機會。」

羅姆尼表示，美國稅務政策應反映對美台關係的承諾，他很驕傲能與其他參議員共同提出此項決議案，協助雙方持續強化關係。

根據資誠稅務諮詢顧問公司，目前台灣企業赴美投資美國子公司，獲利除需先繳納美國企業所得稅21%，稅後盈餘匯回台灣前還需再負擔30%的美國股利扣繳；儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，但整體實質稅率仍高達44.7%，讓不少台商在評估赴美投資時有些卻步。

若台美簽署稅務協定，對於同時符合台灣、美國稅務居民身分，或是同時會在台美取得收入的人士，可透過「相互協議」的方式解決兩地間租稅爭議案件。

參議院決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力，但是國會態度立場的重要表達。
台美稅務協定
台美所得稅協定
雙重課稅

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