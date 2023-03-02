普發6,000增值2.3倍 六福集團第二波優惠！用餐消費現賺8,280元

針對政府普發現金，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店集結六福旅遊集團旗下品牌六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙於3月1日起至6月30日推出第二波6,000元專案，並祭出全新餐飲優惠「6,000元放大術」，消費者可以6,000元現金購買面額1,000元的現金抵用券6張，每張可做1,380元使用，可用於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧、FUN LAB、六福客棧便當及一禮烘焙等，此外專案再額外加贈面額400元的優惠贈送券15張，現金總價值相當於增值2.3倍，現賺8,280元，使用期限均至2023年12月30日止。

此外台北六福萬怡酒店「6,000元住套房」住房專案加碼延長至4月30日，可以6,000元入住價值30,000元，20坪的精緻套房，超值優惠2折起，廳房獨立以及2間衛浴，可讓身心靈全面放鬆，更臨近蒼翠繁茂的四獸山及南港世外茶鄉，是市區享受悠活假期的最佳選擇，若於平日住宿還可搭配敘日全日餐廳早餐買一送一活動，可再省680元。

與中山區百貨公司為鄰的六福居公寓式酒店推出的「6,000送6,000」住房專案亦同步延長至4月底，以6,000元入住公園景觀套房，即送六福6大好禮及餐飲折價券，好禮包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值6,000元，相當於買6,000元送6,000元。25坪大坪數的公園景觀套房，獨立廳房與靜謐的私人露臺，特別適合喜愛市景享受都會豪宅般浪漫度假氛圍的貴賓。