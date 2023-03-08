「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）你也許知道那位頂著招牌光頭、來自土耳其的藝人吳鳳，上月土國強震，他將台灣良善愛心以報導傳遞給該國民眾，獲得兩國各界的肯定。但你也許不知道，在「高材生」、「台灣女婿」標籤後的吳鳳，太太陳錦玉如何與之攜手，懷揣理念、踏實築夢的故事。

「吳鳳」不是個人，是夫婦攜手打拼的成就

2006年，吳鳳來台灣學中文、讀研究所，口袋裡只有老爸給的1000元美金（約台幣3萬元），彼時他大約沒料到，會就此落地生根，成為正港台灣人。

陳錦玉與吳鳳相識於微時，曾任職知名廣告外商的她能力備受肯定，後來吳鳳漸漸闖出名號，主持的行腳節目於2012年獲得金鐘獎肯定，2018年開設YouTube頻道，2022年底更將貿易代理事業發展成自有品牌，在身後掌舵的陳錦玉，也以「吳鳳辣妻」進入公眾視野。

陳錦玉坦言，一開始曾因「吳鳳太太」這個標籤而感覺自我被埋沒，後來她轉念，吳鳳不單是個人，而是兩人攜手打造的「品牌」，被稱為吳鳳太太，是肯定她作為經紀人以及事業夥伴的經營成果。

而隨著「吳鳳」名氣愈大，夫婦倆能運用的資源更多，自由度更高，也更能堅持理念，運用影響力做自己認為對的事情，這也讓她心存感激。

堅持理念 有所為有所不為

今年2月6日，土耳其「震」驚世界，吳鳳當即協助台灣駐外單位募集賑災物資、並以駐外記者身分為向土國媒體提供台灣官方及民間援土的即時資訊，讓台灣善心為當地所知。有人發現，夫婦倆自創品牌在第一時間捐款台幣20萬給土耳其在地「AKUT救援協會」（AKUT Search and Rescue Association）。

其實，陳錦玉在創業之初就堅持，公益與商業兩者應脫鉤，因此災難發生時兩人低調捐款，並未規劃相關商業活動。後來許多人私訊想要透過夫婦倆捐款給土耳其，兩人認為現有管道相當完善遂婉拒，最後在粉絲與客戶的提議下，才推出將5%營收捐給為衛福部賑災專戶的方案。

「我不願藉公益之名賣商品，我希望消費者購物都是出自真心喜愛，」陳錦玉語氣輕緩，但信念堅定。

父親遺願 穩扎穩打做長久生意

誠如陳錦玉所說，「吳鳳」品牌自帶公關與買氣，「比起一般人的創業之路門檻更低，」因此可以更堅定地走出自己的路線：專注品牌營運，維持選貨標準及品質管理，透過精簡的網路通路合作，將省下的宣傳與打實體通路的成本，回饋給消費者。

打開R&R Home官網，商品屈指可數卻都銷售長紅，對此兩人表示，販售的都是自己喜愛且會使用，或粉絲敲碗已久的商品，例如吳鳳實在太想念從小喝到大的uludag氣泡天然礦泉水，索性自己代理進口，沒想到備受喜愛。看似保守的營運策略做的是長遠的生意，不願「賺前面的一萬塊，損失後面的一百萬」。

創業好比摸著石頭過河，兩人上好幾「課」。例如運輸業者矇騙兩人不熟行情，「學費」一次就十幾萬。給消費者方便開放超商取貨付款選項，官網上線兩個月，不取貨的訂單近兩百，兩人選擇高品質貨運業者出貨，再加上包材成本，損失不少，後來僅提供先付款後取貨，才顯著降低不取貨的機率。

儘管遇到許多關卡，吳鳳依然表示會堅持初心，「我爸爸以前也做過生意，他對我說，『東西可以貴，但不能騙人』。他在過世前，仍然關心我的品牌進度如何，因此營運這個品牌不僅是我們的人生目標，也是實現父親的期望。」

吳鳳說，「如果父親真的入夢來，應該第一句話也會問我，『品牌做得如何了?』」



吳鳳、陳錦玉於公於私，都是彼此不可或缺重要的夥伴，談及理想，兩人有的是堅持與堅定。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）

「MIT」品質卓越曝光不足：吳鳳點出台土兩國共同困境

正因熟知台灣與土耳其兩國文化與優勢，吳鳳無不遺憾地指出，兩國都是物產豐饒又物美價廉的國家，卻因為不善包裝，好產品不為國際所知，「Made in Taiwan」與「Made in Turkey」的頂尖技術卻為外國品牌作嫁。

如同許多外國人不知筆電龍頭ASUS來自台灣、鴻海為蘋果代工；土耳其為堅果、橄欖油、櫻桃、玫瑰收穫量大國，卻是他國商品享譽全球。豐厚利潤被收割，「MIT」僅能賺毛利。

土耳其棉自古聞名世界，受高奢服飾及家居品牌青睞，掛上精品品牌一條毛巾動輒好幾千元台幣。土耳其紡織業技術純熟，當地婚嫁不可或缺的毛巾更是品質精良，吳鳳爆料，親妹妹十幾年前的嫁妝毛巾一用到現在，可見一斑。

土耳其的斯帕爾塔省（Isparta）玫瑰占全球收成60%，在當地玫瑰產品可謂家戶必備，凡舉保養、舒緩、鬍後水鎮定、順髮，一瓶純露就搞定，品質優越卻不及鄰國保加利亞來得名聲響亮。陳錦玉表示，台灣面膜製造與研發相當發達，未來希望與土耳其的玫瑰強強聯手，推出品質卓越的商品，讓大家都知道台灣與土耳其的好。

創業不僅是圓父親的夢，也是吳鳳與陳錦玉對兩個家鄉的期許，盼望兩國的文化以及產業優勢，不僅在地有口碑，更能國際有名聲，自己的棉薄之力，能結合兩國之所長，讓國際看到「MIT」不輸任何高端品牌的品質與價值。



兩人耗時逾一年開發的土耳其純露，以吳鳳的母親及小女兒的名字「İnci」命名，意為珍珠。吳鳳剃頭、刮鬍子後時常使用。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）