劉亞仁遭驗出4種毒品反應　韓劇「地獄公使2」急換角由金聖喆接演

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓影帝劉亞仁日前被驗出吸食大麻及濫用異丙酚，今（2）日更傳出古柯鹼及K他命反應亦呈陽性，預計6月將開拍的Netflix影集「地獄公使2」也毅然決定換角。

劉亞仁自2月8日遭爆疑似濫用異丙酚後，經由南韓國立科學調查研究院進行毛髮化驗，陸續檢驗出大麻、異丙酚呈陽性反應，也被查出他在兩年內注射了上百次的異丙酚，未料今日又出現了古柯鹼及K他命，一共四種藥物反應，引起韓網一片譁然。

劉亞仁所主演的Netflix戲劇「地獄公使」第一季在2021年11月上線時即獲得好成績，他在劇中飾演著邪教「新真理會」的首領鄭晉守，原定今年6月開拍第二季。然而在劉亞仁傳出疑似濫用異丙酚後，Netflix即表示會持續關注消息，劉亞仁的毛髮檢測卻陸續驗出四種毒品反應，製作組在經過深思熟慮後決定更換演員，由金聖喆接演主角，第二季預計於明年初上線。

「地獄公使」講述著一個超自然現象長期在世界各地出現，受害者會被宣告在何時死亡並下地獄，時間一到就會遭「地獄使者」奪走性命。而新興宗教「新真理會」利用人民對該現象的恐懼，逐漸擴大教會規模，劇中演出了試圖掌握一切主導權的「新真理會」，與試圖查明這個邪教真相的人之間的鬥爭故事。「地獄公使」在上線的一天內即登上Netflix全球排行榜冠軍，打破「魷魚遊戲」八天登頂的紀錄，美國CNN稱該劇為「新魷魚遊戲」。

金聖喆在2017年時出演「機智牢房生活」，以法子一角受到關注，隨後也陸續出演了「你喜歡布拉姆斯嗎」韓賢皓及「那年，我們的夏天」金志雄受到許多觀眾喜愛。