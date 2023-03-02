Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

劉亞仁遭驗出4種毒品反應　韓劇「地獄公使2」急換角由金聖喆接演

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/02 18:07
劉亞仁因染毒遭換角，「地獄公使2」主角將由金聖喆接演（圖／美聯社、金聖喆IG @sungcheol2）

劉亞仁因染毒遭換角，「地獄公使2」主角將由金聖喆接演（圖／美聯社、金聖喆IG @sungcheol2）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓影帝劉亞仁日前被驗出吸食大麻及濫用異丙酚，今（2）日更傳出古柯鹼及K他命反應亦呈陽性，預計6月將開拍的Netflix影集「地獄公使2」也毅然決定換角。

劉亞仁自2月8日遭爆疑似濫用異丙酚後，經由南韓國立科學調查研究院進行毛髮化驗，陸續檢驗出大麻、異丙酚呈陽性反應，也被查出他在兩年內注射了上百次的異丙酚，未料今日又出現了古柯鹼及K他命，一共四種藥物反應，引起韓網一片譁然。

劉亞仁所主演的Netflix戲劇「地獄公使」第一季在2021年11月上線時即獲得好成績，他在劇中飾演著邪教「新真理會」的首領鄭晉守，原定今年6月開拍第二季。然而在劉亞仁傳出疑似濫用異丙酚後，Netflix即表示會持續關注消息，劉亞仁的毛髮檢測卻陸續驗出四種毒品反應，製作組在經過深思熟慮後決定更換演員，由金聖喆接演主角，第二季預計於明年初上線。

「地獄公使」講述著一個超自然現象長期在世界各地出現，受害者會被宣告在何時死亡並下地獄，時間一到就會遭「地獄使者」奪走性命。而新興宗教「新真理會」利用人民對該現象的恐懼，逐漸擴大教會規模，劇中演出了試圖掌握一切主導權的「新真理會」，與試圖查明這個邪教真相的人之間的鬥爭故事。「地獄公使」在上線的一天內即登上Netflix全球排行榜冠軍，打破「魷魚遊戲」八天登頂的紀錄，美國CNN稱該劇為「新魷魚遊戲」。

金聖喆在2017年時出演「機智牢房生活」，以法子一角受到關注，隨後也陸續出演了「你喜歡布拉姆斯嗎」韓賢皓及「那年，我們的夏天」金志雄受到許多觀眾喜愛。
劉亞仁
金聖喆
韓劇
地獄公使
netflix

相關新聞

Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
2023/03/01 14:31
南韓影帝劉亞仁三種毒品反應呈陽性　兩年內異丙酚施打次數破百
南韓影帝劉亞仁三種毒品反應呈陽性　兩年內異丙酚施打次數破百
2023/02/28 11:52
丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評
丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評
2023/02/22 18:21
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
2023/02/21 12:03
從公開力挺到逃離世紀渣男《Tinder大騙徒》名模女友現身說法
從公開力挺到逃離世紀渣男《Tinder大騙徒》名模女友現身說法
2023/02/20 15:30

更新時間 : 2023-03-02 18:59 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
3/1台灣增11,995例COVID-19本土個案、217例境外、27例死亡　羅一鈞：「輕症免隔離」最快3月底實施
3/1台灣增11,995例COVID-19本土個案、217例境外、27例死亡　羅一鈞：「輕症免隔離」最快3月底實施
2/28台灣本土病例新增9,908例，死亡40例　連假過後數字恐再上升
2/28台灣本土病例新增9,908例，死亡40例　連假過後數字恐再上升
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
〈投資理財〉 台灣電動車產業未來大 產業鏈機會多值得注意
〈投資理財〉 台灣電動車產業未來大 產業鏈機會多值得注意
台灣缺工、缺兵、做外交全有解？ 中研院學者：可成立「烏克蘭人民來台工作專案」
台灣缺工、缺兵、做外交全有解？ 中研院學者：可成立「烏克蘭人民來台工作專案」