全國唯一技職自主學習競賽　新北首創攜手經濟部智財局推專利人才

技職教育培育專業技術、創新創業人才， 而獨特的創新技術，則需要專利佈局。新北市創全國之先，整合24 所技術型高中，攜手經濟部智慧財產局，共同啟動專利教育計畫， 進行專利種子教師培訓、教案開發， 辦理學生專利申請計畫撰寫競賽等，將智慧財產、 專利教育向下扎根，培育技職未來人才。

因應108課綱，高中職學生於彈性學習時間可自主規劃學習主題。 為了讓孩子展現所學， 新北市辦理全國唯一的技職自主學習成果競賽，今(2022)學年邁 入第2屆市級競賽，有101組170位學生參賽。 經過第一階段報告書內容評選後，再擇優選出30件進入決賽， 此時，學生以口頭報告分享自主學習的樂趣與成果，最後選出特優、 優等、甲等與入選等十餘件獎項。

副市長劉和然表示，技高生於自主學習時間或專題實作發想理念、 產出作品，部分已具備專利或商品化潛能。這次與經濟部智慧財產局合作，透過專利教育向下札根計畫， 新北技職未來4年目標為「申請百張專利」、「 校校有專利種子教師」，讓老師帶著學生，發揮專業實作力、 展現創新創業力。

經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，市場上很多創意的專利想法， 都是透過技職所學專業能力，以專題研究、逐步讓概念或想法成形。 這次能與新北市教育局合作， 可讓學生在技高階段就建立正確的智慧財產權觀念， 透過專利的申請，保障創新發明，同時也培養法律素養， 不侵犯他人智慧財產權。

進入決賽的組別中，學生創意不容小覷， 已有作品呈現取得專利或商品化的潛能。如泰山高中機械科學生林伯 懌、朱庭鈞、陳煜喆的的莫比烏斯桌，以雙曲拋物面原理製作， 呈現直紋曲面的設計風；材質為樺木板、玻璃纖維棒和粗橡皮筋， 具彈性且輕量、承重可達50公斤、損壞易替換，具環保理念， 預計將開發之作品送件申請專利。

智光商工機械科吳冠輝、吳品佑與王詠欣3位同學， 則改良市面上筵席使用的金屬蛋糕架。另取材自輕量化、 易組裝的壓克力，搭配LED燈裝飾，降低產製成本，打造出實用、 具美感的創意作品。

教育局長張明文表示，新北市推動技職自主學習競賽， 啟發孩子找到學習樂趣，豐富學習歷程檔案資料，取得升學、 就業雙重優勢。再引入專利教育， 為確保技術在未來市場上擁有法律上的保護，專業得以發揮， 並取得未來創業及就業的VIP門票。

副市長劉和然頒發自主學習成果競賽特優-淡水商工餐飲管理科學生楊羽希(中)。(照片來源：新北市教育局提供)

副市長劉和然頒發自主學習成果競賽特優-復興商工廣告設計科學生吳意方。(照片來源：新北市教育局提供)

副市長劉和然至自主學習成果展示區，泰山高中學生說明莫比烏斯桌創作歷程。(照片來源：新北市教育局提供)