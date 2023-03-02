全國唯一技職自主學習競賽　新北首創攜手經濟部智財局推專利人才

技職教育培育專業技術、創新創業人才，而獨特的創新技術，則需要專利佈局。新北市創全國之先，整合24所技術型高中，攜手經濟部智慧財產局，共同啟動專利教育計畫，進行專利種子教師培訓、教案開發，辦理學生專利申請計畫撰寫競賽等，將智慧財產、專利教育向下扎根，培育技職未來人才。
因應108課綱，高中職學生於彈性學習時間可自主規劃學習主題。為了讓孩子展現所學，新北市辦理全國唯一的技職自主學習成果競賽，今(2022)學年邁入第2屆市級競賽，有101組170位學生參賽。經過第一階段報告書內容評選後，再擇優選出30件進入決賽，此時，學生以口頭報告分享自主學習的樂趣與成果，最後選出特優、優等、甲等與入選等十餘件獎項。
副市長劉和然表示，技高生於自主學習時間或專題實作發想理念、產出作品，部分已具備專利或商品化潛能。這次與經濟部智慧財產局合作，透過專利教育向下札根計畫，新北技職未來4年目標為「申請百張專利」、「校校有專利種子教師」，讓老師帶著學生，發揮專業實作力、展現創新創業力。
經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，市場上很多創意的專利想法，都是透過技職所學專業能力，以專題研究、逐步讓概念或想法成形。這次能與新北市教育局合作，可讓學生在技高階段就建立正確的智慧財產權觀念，透過專利的申請，保障創新發明，同時也培養法律素養，不侵犯他人智慧財產權。
進入決賽的組別中，學生創意不容小覷，已有作品呈現取得專利或商品化的潛能。如泰山高中機械科學生林伯懌、朱庭鈞、陳煜喆的的莫比烏斯桌，以雙曲拋物面原理製作，呈現直紋曲面的設計風；材質為樺木板、玻璃纖維棒和粗橡皮筋，具彈性且輕量、承重可達50公斤、損壞易替換，具環保理念，預計將開發之作品送件申請專利。
智光商工機械科吳冠輝、吳品佑與王詠欣3位同學，則改良市面上筵席使用的金屬蛋糕架。另取材自輕量化、易組裝的壓克力，搭配LED燈裝飾，降低產製成本，打造出實用、具美感的創意作品。
教育局長張明文表示，新北市推動技職自主學習競賽，啟發孩子找到學習樂趣，豐富學習歷程檔案資料，取得升學、就業雙重優勢。再引入專利教育，為確保技術在未來市場上擁有法律上的保護，專業得以發揮，並取得未來創業及就業的VIP門票。
副市長劉和然頒發自主學習成果競賽特優-淡水商工餐飲管理科學生楊羽希(中)。(照片來源：新北市教育局提供)
副市長劉和然頒發自主學習成果競賽特優-復興商工廣告設計科學生吳意方。(照片來源：新北市教育局提供)
副市長劉和然至自主學習成果展示區，泰山高中學生說明莫比烏斯桌創作歷程。(照片來源：新北市教育局提供)