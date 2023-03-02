新莊社福中心與心源教育基金會合作　引導弱勢學童學習遊戲軟體

數位化時代，科技佔據兒童日常生活， 然而許多弱勢家庭為維持生計，忙於工作， 鮮有餘力引導兒童正向使用科技產品， 使得弱勢兒童使用數位產品曝險疑慮增加。 新北市新莊社福中心與在地財團法人MOXA心源教育基金會合作， 在輔仁大學辦理「小小工程師」活動營， 邀請新莊區弱勢家庭國小生學習程式語言及電腦動畫製作， 藉此引導善用數位科技，提供更多元豐富的學習機會。

新莊社福中心主任高涓娟表示， 財團法人MOXA心源基金會的企業志工均來自新莊區四零四科技公 司的工程師，工程師借用自己程式語言的專業， 設計團康遊戲讓學員建立程式語言的基礎， 再透過卡通動畫引發學員創作動畫的興趣， 並教導如何使用Scratch軟體電腦繪製角色， 製成動畫影片或互動式遊戲。

小小工程師營隊長Kyle謝名凱表示，其實程式語言並不容易， 使用者必須清楚對機器下指令， 這次活動Scratch課程的指令包含讓動畫角色移動、 變大變小、跑步、旋轉、說話、轉換場景等功能， 涉及邏輯推理和數學運算等，工程師原本擔心學員會抗拒或挫折， 但結果發現許多學員都一一突破困難，展現了超乎想像的天賦。

參加活動之一的小寶，因家庭變故，原來情緒低落， 但在企業志工的細心陪伴下，發揮超強理解力，以屁屁偵探為主角， 在不同場景中轉換追逐壞人，最後屁屁偵探透過屁雲攻擊壞人獲勝， 小寶也幫助其他孩子逐步完成作品。不僅讓團隊振奮， 也有家長在成果發表會上看見自己孩子優異的表現而偷偷拭淚。