Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新莊社福中心與心源教育基金會合作　引導弱勢學童學習遊戲軟體

By 台灣英文新聞
2023/03/02 17:06
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

數位化時代，科技佔據兒童日常生活，然而許多弱勢家庭為維持生計，忙於工作，鮮有餘力引導兒童正向使用科技產品，使得弱勢兒童使用數位產品曝險疑慮增加。新北市新莊社福中心與在地財團法人MOXA心源教育基金會合作，在輔仁大學辦理「小小工程師」活動營，邀請新莊區弱勢家庭國小生學習程式語言及電腦動畫製作，藉此引導善用數位科技，提供更多元豐富的學習機會。

新莊社福中心主任高涓娟表示，財團法人MOXA心源基金會的企業志工均來自新莊區四零四科技公司的工程師，工程師借用自己程式語言的專業，設計團康遊戲讓學員建立程式語言的基礎，再透過卡通動畫引發學員創作動畫的興趣，並教導如何使用Scratch軟體電腦繪製角色，製成動畫影片或互動式遊戲。

小小工程師營隊長Kyle謝名凱表示，其實程式語言並不容易，使用者必須清楚對機器下指令，這次活動Scratch課程的指令包含讓動畫角色移動、變大變小、跑步、旋轉、說話、轉換場景等功能，涉及邏輯推理和數學運算等，工程師原本擔心學員會抗拒或挫折，但結果發現許多學員都一一突破困難，展現了超乎想像的天賦。

參加活動之一的小寶，因家庭變故，原來情緒低落，但在企業志工的細心陪伴下，發揮超強理解力，以屁屁偵探為主角，在不同場景中轉換追逐壞人，最後屁屁偵探透過屁雲攻擊壞人獲勝，小寶也幫助其他孩子逐步完成作品。不僅讓團隊振奮，也有家長在成果發表會上看見自己孩子優異的表現而偷偷拭淚。

更新時間 : 2023-03-02 18:58 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
3/1台灣增11,995例COVID-19本土個案、217例境外、27例死亡　羅一鈞：「輕症免隔離」最快3月底實施
3/1台灣增11,995例COVID-19本土個案、217例境外、27例死亡　羅一鈞：「輕症免隔離」最快3月底實施
2/28台灣本土病例新增9,908例，死亡40例　連假過後數字恐再上升
2/28台灣本土病例新增9,908例，死亡40例　連假過後數字恐再上升
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽　亞軍鄭海民親自出面證實抱不平
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
〈投資理財〉 台灣電動車產業未來大 產業鏈機會多值得注意
〈投資理財〉 台灣電動車產業未來大 產業鏈機會多值得注意
台灣缺工、缺兵、做外交全有解？ 中研院學者：可成立「烏克蘭人民來台工作專案」
台灣缺工、缺兵、做外交全有解？ 中研院學者：可成立「烏克蘭人民來台工作專案」