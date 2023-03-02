美國批准189.5億對台灣軍售案　含F-16戰機軍火

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院1日批准一項對台軍售案，其中包括F-16戰機軍火和相關設備，價值達6.19億美元（約新台幣189.5億元）。五角大廈在聲明中說：「這項擬議的軍售案將有助增強接收方領空防禦、區域安全以及與美國互操作性的能力。」

美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間3月1日宣布對台軍售共6.19億美元的F-16戰機彈藥及相關配備，包含100枚AGM-88B高速反輻射飛彈、200枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、訓練彈、軟體等項目，目前已進行知會國會程序，可望1個月後生效。

據中央社報導，AGM-88B（AGM-88 High-speed anti-Radiation Missile，HARM）為高速反輻射飛彈，專門攻擊敵方防空武器的雷達輻射源目標。

AIM-120C-8被稱為AIM-120D，為AIM-120先進中程空對空飛彈（AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，AMRAAM）家族最新型號，除進一步提升離軸機動攻擊能力與射程，還配備改良版雙向資料鏈、GPS慣性導航系統，常與AIM-9響尾蛇飛彈同時掛載，滿足中、短程作戰需求，日本也擁有同彈種，足以有效對抗來自俄羅斯、中國戰機的空中威脅。

對此，國防部發布新聞稿表示，面對中共常態性派遣軍機、無人機襲擾台灣防空識別區，影響台灣空域行動自由，已形成嚴峻軍事威脅；這次美方同意供售的2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，也彰顯預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，國防部此舉是依據未來共軍可能犯台的情境，提高必須預存的彈藥量，方向是正確的。

揭仲指出，AGM-88B高速反輻射飛彈的籌獲，除了能讓空軍在戰時攻擊共艦的雷達、迫使退出戰場外，也能有效壓制中國東南沿岸的雷達系統，若成功壓制便能製造防空網空隙，讓空軍經國號戰機IDF掛載國造萬劍彈進行打擊，迫使共軍不敢前進部署防空飛彈，有助避免空軍戰機受到威脅。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲提到，國軍首次籌獲AGM-88B是在前美國總統川普於2017年同意對台軍售，後來現任美國總統拜登任內於2021年5月再度提出，此次再次出售100枚，將能強化空軍壓制中共沿岸的雷達、通訊站、甚至共艦雷達輻射源。

蘇紫雲提到，此次雖然供售的是AGM-88B，但普遍認為性能已實質提升至AGM-88B HCSM構型，為美國空軍在2018年升級的同級品，HCSM是指「高速反輻射飛彈控制系統改良型」（HARM Control Section Modification），最大射程增加至180公里。

AIM-120C-8先進中程空對空飛彈則一口氣將射程從100公里提升至160公里，不僅射程大幅增加、電子反制能力強化，其類似AIM-9X響尾蛇飛彈的離軸攻擊角度更大，讓敵機進入射程後不可逃脫的範圍更大。

戰機使用空對空飛彈攻擊時，必須以戰術動作咬住敵機機尾再啟動攻擊，但具備離軸發射攻擊能力的空對空飛彈則不必，即使敵機在側邊，也一樣能透過聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）看到哪裡、打到哪裡，此即為離軸發射攻擊能力。

政治意義部分，蘇紫雲認為，雖然此為F-16彈藥軍售，但項目美軍的現役先進飛彈，象徵台美關係深化及對台灣的信任。