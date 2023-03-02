台灣經濟自由度全球第4史上最佳 蔡英文：與盟友加強經貿合作、努力維持全球供應鏈安全

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（2）日接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）致詞時表示，台灣在今年度的經濟自由度評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來，我們會繼續努力，打造自由、開放及公平的經貿環境，也會和民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

美國智庫傳統基金會調查經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），台灣去年在184個經濟體中排名第6名，維持2021年全球排名，今年排名提升至第4。

蔡英文總統今日上午接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）博士。她表示，今年是「傳統基金會」創立50週年，她要藉此機會特別感謝佛訥博士和「傳統基金會」，長期以來對台美關係的重視和支持。

總統指出，「傳統基金會」是美國的重要智庫，每年發布的「經濟自由度」報告，一直是各國政府精進經濟政策的重要參考資料。我們也注意到，台灣在今年度的經濟自由度評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來，我們會繼續努力，打造自由、開放及公平的經貿環境，也會和民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

總統提到，這幾年來，台灣和美國除了重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，更積極拓展對話平台。去年成立的「台美21世紀貿易倡議」，現在已經兩度進行協商談判。去年10月，台灣和美國舉行了首次「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）會議，也在去年12月舉辦了第三屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。

總統希望，台灣和美國未來進一步達成「雙邊貿易協定」以及「避免雙重課稅協定」，讓雙方深化經貿合作關係，同時也能夠提升產業競爭力。

最後，總統再次感謝佛訥博士和金凡中先生來訪，促進台灣和美國的交流，也期待在他們的支持之下，台美關係能在各領域創造新的里程碑。

隨後，佛訥博士致詞時表示，他非常榮幸再次來台北與蔡總統見面，也讚賞蔡總統與其團隊、台灣政府及人民，獲得全球經濟自由度評比第4名的佳績，這是台灣歷來最高的排名。這對於政府之間及人民之間的關係都很重要。如同哈佛大學Robert Barro教授在之前的經濟自由度報告所指出，經濟越自由，代表為人民帶來更多財富、成長及繁榮，以及更自由的生活。

佛訥博士說，他非常讚許蔡總統及政府團隊高度關注於推動全球民主化，並在這方面與美國各機構密切合作，他與「傳統基金會」同僚這些年來持續支持並參與這些項目，感到非常自豪。

佛訥博士提到，近年，美國政界人士跨越黨派高度支持更緊密的台美關係，他深受鼓舞。去年，美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，在亞太地區引起一些關注，顯示跨黨派持續支持台灣的自由、獨立自主和台美關係的活力。近期，美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席和重要成員到訪台灣，而台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄10天前也訪問美國，顯見加強台美關係的廣度是橫跨政治光譜的共識。

佛訥博士感謝蔡總統特別提及「傳統基金會」成立50週年，他說，作為基金會創始成員，在擔任會長的37年間，非常自豪曾與台灣多位前任總統共同合作，制定、通過並落實《台灣關係法》，這部法律規範台美特別關係。他回顧自己的成就，相信蔡總統也在思考自己的建樹，關於進一步提升整個國家的經濟自由，加深全美國跨黨派及人民對於台美關係的支持。

佛訥博士表示，他的老朋友麥卡錫眾議長已表達造訪台北的意願，他非常支持。他認識一位無黨派人士撰文投書美國重要報紙，建議與其麥卡錫眾議長訪台，不如邀請蔡總統訪問華府，到眾議院進行演講。如果此行能夠促成，他也想請蔡總統務必到訪「傳統基金會」。