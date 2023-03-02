（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）隨著俄烏戰爭進入第二年，中國態度益發關鍵，為了避免北京對俄國擴大援助，據傳美國正尋求盟友支持，研擬可能的制裁手段。

在俄烏開戰之前，北京當局強調中俄夥伴關係「無上限」，大戰這一年來，雖未譴責俄國，在援助方面倒也還算節制，以免引發國際反撲。2月24日俄烏戰爭周年，中方更發表12點聲明，呼籲停火。然而，外界對中國促和誠意打上了問號，美國近來更一再示警，中國有意偷偷售俄武器。

路透披露，為了遏止中國這類意圖，美國正積極拉攏七大工業國（G7）等盟友，討論一旦北京踩了紅線，將如何因應。根據消息人士，目前一切都還在初步試探階段，具體懲罰措施尚未成形，待中國真的「出手」後再評估制裁的強度。

據悉美方優先接觸的是在這場戰爭中支持對俄制裁不遺餘力的國家。某個華府已接觸的國家官員透露，美方還沒拿出中國軍事馳援俄國的明確證據，不過一名美方官員指出，正準備向盟友說明相關情資細節。

中國在俄烏戰爭中的角色，勢將成為本周幾場重要國際會議的焦點，包括1日與2日在印度新德里舉行的G20外長會議、3日美國總統拜登（Joe Biden）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的白宮會晤。

俄烏戰爭已成為持久戰，隨著俄國彈藥用罄，烏克蘭與支持國家皆憂心，中國若淌這場渾水，恐扭轉戰局，讓俄軍占了上風。

美國在戰爭週年當天的G7聲明中，雖未直接點名中國，卻已警告任何第三國家皆不得支持俄軍，否則將付出龐大代價。據此，美方已對涉嫌協助俄國避開制裁的個人與企業，祭出新一波懲罰措施。

要統合盟友立場，將炮口一致對中，實有難度，畢竟牽涉國家利益，從亞洲到歐洲，都有不願對中硬起來的強大經濟體，如南韓與德國。不過，川普政府任內的制裁專家Anthony Ruggiero認為，就算沒有盟國支持，美國有的是反制籌碼。

就經濟面而言，美國可對中國企業施加諸多限制，藉此迫使政府不得不正視私部門所受之衝擊。看看伊朗與北韓的例子，華府可以把態度擺出來，讓北京意識到，若支持俄國，就要冒著被美國切斷金融體系連結的風險。

防中國軍援俄國 美國拉攏盟友組制裁大軍