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中國白俄羅斯聯合聲明貶抑台灣主權　外交部：罔顧國際秩序、製造錯假訊息

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/02 15:39
外交部發言人劉永健  （圖／翻攝自外交部直播影片）

外交部發言人劉永健  （圖／翻攝自外交部直播影片）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國國家主席近平與白俄羅斯總統盧卡申科１日發布聯合聲明，其中涉及侵害台灣主權，我國外交部今（2）日譴責中國政府罔顧以規則為基礎的國際秩序，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的邪說，在國際社會製造錯假訊息，徒增台灣人的反感，也讓國際社會認清中國惡劣行徑，堅定捍衛台灣自由民主的決心。

習近平與盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）於1日共同發布的「關於新時代進一步發展兩國全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」中，敘及「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」，外交部對中國共產黨政府冥頑不靈，持續在國際間散佈及強迫其他國家附和其不實論述的作法，以及白俄羅斯扈從中國的不當行為，表達最嚴厲的譴責。

外交部重申，由台灣人民在自由民主制度下選出的民選政府才能代表台灣，中國威權政府務必認清及尊重這個現狀與事實，更不應將其虛構的「一中原則」，強迫其他國家或組織接受。 中華民國是主權獨立國家，民主台灣與極權中國互不隸屬，早已是國際社會公認的現狀；白俄羅斯及任何其他國家隨從中方荒謬言論起舞、貶抑台灣主權地位的說法，均不被我國政府與人民，以及國際社會所接受。

外交部直指，當全球141個國家在聯合國大會投票要求俄羅斯立即無條件撤出烏克蘭，以及民主陣營國家對中國持續對鄰國的霸凌及軍事威脅表達嚴正關切之際，中國共產黨政府卻仍罔顧以規則為基礎的國際秩序，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的邪說，在國際社會製造錯假訊息，不僅使台灣人民對中共威權政府更加的厭惡及反感，也讓國際社會認清中國蠻橫霸凌、破壞和平、肆意擴張侵略的惡劣行徑，堅定支持及捍衛台灣民主自由體制的決心。
中國
台灣主權
外交部

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