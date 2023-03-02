（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增13,804例COVID-19本土個案及299例境外移入，確診個案中新增35例死亡。另外，據上週的Omicron病毒株監測結果，不管本土或境外移入BA.2.75仍為主流株，BQ.1和BA.5進來的占比都未過半，也沒有新變異株造成的疫情。

指揮中心表示，國內上週(2/24-3/2)平均每日新增12,032例COVID-19確定病例，其中為11,842例本土個案及190例境外移入；另上週平均每日新增研判43例死亡。較前一週均呈下降趨勢。



各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市(2,306例)，高雄市(1,510例)，臺中市(1,419例)，桃園市(1,345例)，臺南市(1,026例)，臺北市(997例)，彰化縣(547例)，新竹縣(347例)，屏東縣(316例)，宜蘭縣(284例)，雲林縣(260例)，苗栗縣(258例)，新竹市(257例)，基隆市(199例)，南投縣(185例)，嘉義縣(173例)，花蓮縣(156例)，嘉義市(123例)，臺東縣(71例)，澎湖縣(29例)，金門縣(29例)，連江縣(4例)。

另上週死亡個案中，94%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,069,539例確診、18,010例死亡。



指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數較前一週下降，惟近幾日適逢連續假期，親友聚會及人流活動增多，恐致疫情傳播風險增加，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥。

3/2台灣本土COVID-19新增13,804例、35例死亡 主流病毒株仍為BA.2.75

新增78例Omicron亞型變異株確定病例，分別為45例本土個案及33例境外移入

至於上週的Omicron病毒株監測結果，國內共新增78例Omicron亞型變異株確定病例，分別為45例本土個案 (30例BA.2.75、7例BA.5、6例BQ.1、2例XBB) 及33例境外移入 (12例BA.2.75、11例XBB、4例BA.5、4例BQ.1、2例BF.7) 。



指揮中心表示，針對國內境外移入之33例個案，入境日介於今(2023)年1月15日至2月19日，病毒株分別為：

12例BA.2.75個案分別自日本(7例)，泰國、菲律賓、新加坡、義大利及韓國(各1例)移入

11例XBB個案分別自日本、美國及菲律賓(各2例)，印尼、阿拉伯聯合大公國、泰國、馬來西亞及韓國(各1例)移入

4例BA.5分別自中國、日本、泰國及馬來西亞(各1例)移入

4例BQ.1個案分別自日本(2例)、印尼及澳大利亞(各1例)移入

2例BF.7個案自中國移入

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,587例、BA.2為1,035例、BA.2.75為208例、BF.7為161例、BA.4為104例、BQ.1為60例、XBB為55例；另累計本土確定病例：BA.5為1,636例、BA.2為2,540例、BA.2.75為195例、BQ.1為55例、BF.7為12例、XBB為7例、BA.4為5例。\





指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。