南韓總統尹錫悅：日本已從侵略者轉為合作夥伴　美·日皆表支持

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）昨（1）日為南韓三一節，南韓總統尹錫悅昨日出席了104週年紀念儀式並致詞，表示日本已從過去的軍國主義侵略者轉變為攜手合作的夥伴。

南韓三一節是為紀念1919年時，朝鮮半島在日本的統治下，有33名獨立運動人士發起反日運動，於首爾宣讀「獨立宣言書」，使獨立運動浪潮蔓延至整個朝鮮半島，甚至促成「大韓臨時政府」成立，稱為「三一運動」或「三一起義」。雖然當時遭到日本殘忍的武力鎮壓，並未獨立成功，但卻使日本讓步，改施以懷柔政策。

歷任南韓總統在參加三一節紀念活動時，不分黨派，總會針對日本發表措辭較強硬的談話，要求日本反省錯誤、認識正確的歷史。然而，此次尹錫悅卻一改歷任總統的風格，對於兩國為解決的問題及歷史上的問題皆隻字未提，他還說道，日本已從「軍國主義侵略者」，轉變為與南韓有著共同普世價值，在經濟、安全及全球問題上「攜手合作的夥伴」。

根據韓媒報導，對於尹錫悅是否因為考慮到改善與日本的關係，而刻意略過歷史問題，南韓總統室的相關人士表示，韓日關係的改善是尹錫悅所堅持的，也是政府的立場，南韓應該反省過去的不足之處，也不能忘記日本的錯誤，但兩國最終還是必須進行合作。

根據韓聯社報導，日本政府發言人今（2）日就尹錫悅的發言回覆道，南韓是國際社會上，為應對多種課題，而需要合作的重要鄰國，為了韓日關係恢復健康型態，並進一步發展，將繼續與韓國政府進行緊密溝通。

根據MBC報導，美國對於尹錫悅的談話亦表達支持。美國國務院發言人表示，尹錫悅以韓日兩國共享的價值為基礎，將更加明確地與日本加深合作、面向未來關係的發展。他也說道，美日韓三方的合作，對於解決21世紀的挑戰非常重要，美國要為努力改善兩國關係的尹錫悅及岸田文雄鼓掌。