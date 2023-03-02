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台灣誠品畫廊農曆年後首檔展覽「複態」　劉小東版畫、蔡國強代表作登場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/02 18:00
誠品畫廊農曆年後首檔展覽「複態」自即日起展至3月4日。(圖/畫廊提供)

誠品畫廊農曆年後首檔展覽「複態」自即日起展至3月4日。(圖/畫廊提供)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)誠品畫廊農曆年後首檔展覽「複態」就以有版次的藝術品為主題，含括版畫、錄像、3D列印雕塑等媒材，展出顧福生、劉小東、蔡國強、展望、郭旭達、崔廣宇、季大純、盧征遠、吳長蓉、北川宏人、尚-封瓦・巴爾讓 （Jean-Francois Baltzen，法國）等藝術家的作品近40件，自即日起展至3月4日。

展品當中，創作年代最早的是顧福生1960年代所做的銅版蝕刻版畫和單刷版畫。顧福生曾在美國的畫廊做仿古版畫的手工著色，也在博物館製作手工版畫，因而隨手捻來的媒材豐富多樣，同樣是關注於「人」，展現天馬行空的趣味和從不追隨潮流的獨特美學，如：《幼雛》大膽的粉紅，《第一回夢》人體和花朵的遐想等，傳達深層的內在世界和對外界的感受。

版畫也是劉小東常見的創作形式，展出《少年凌塵》、「金城小子版畫系列」、《藍色自畫像》到《黑土坑樂章》版畫書，同樣記錄他深入生活現場的瞬時片刻，如：《黑土坑樂章》描繪老家遼寧黑土坑的親人，共18張紙上作品和1張筆墨書寫的詩歌，製作成限量版畫書，經由藝術微噴技術和日本Muse-Touch II素描本，再現劉小東水彩原作的精彩面貌。

蔡國強的代表作之一《不合時宜：舞台二》，創作靈感來自武松打虎的故事，展出9頭與真實尺寸等大的老虎，被利箭攻擊下翻躍扭動身體的痛苦情狀。這次展出蔡國強為《不合時宜：舞台二》所做的草稿：以樹酯製作的9隻老虎，神情姿態栩栩如生。

展望的「隱形」系列假想人掉入火山熔岩裡產生異變的形象。結合流體力學演算法和自然界的參數，展望將自己的身體掃描後，輸入一套模擬岩漿流動的軟體當中，使其隨機互動演化，再從中挑選部分造型，以3D列印和不鏽鋼材料拓製、拋光、以火槍噴燒出色彩，最後以雕塑呈現變異後的形體。

和版畫一樣，雕塑也是常見的複數藝術類型之一，郭旭達的立體創作，將從日常而來的物件靈感淬礪出極簡的造型；日本藝術家北川宏人則從陶土的極限中挖掘發展的可能性，透過拉長變形的人體表現當代人際關係的冷漠與疏離。錄像創作是20世紀才發展出來的複數藝術類型，這次展出崔廣宇的單頻道錄像《天降甘霖》（1997）和雙頻道錄像《再來一次》（2014），吳長蓉的單頻道錄像《紀錄片II－家興》等，伴隨科技發展不斷精進的攝錄影工具和電腦設備，回應當代社會議題、媒體或視覺文化現象。
誠品畫廊

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