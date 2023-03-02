香港影帝郭富城《如懿傳》壞女人精彩床戲　許冠文《風再起時》大秀英文氣勢驚人

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)香港警匪動作《風再起時》兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，台灣已於2月24日 上映。

郭富城在《風再起時》飾演香港傳奇華人探長磊樂，除了事業風光， 感情生活也左擁右抱。他和杜鵑飾演的蔡真結婚生子， 爾後竟又偷偷有了情婦小燕。小燕是由30歲女星曾一萱擔綱， 她過去曾在《如懿傳》裡扮演讓人恨得牙癢癢的「慎嬪」阿箬，在《 上陽賦》又是一度試圖破壞男女主角好事的心機女；如今到了《 風再起時》，她再度詮釋小三，被網友戲稱「壞女人專業戶」。

郭富城遇見曾一萱飾演的小燕，對方神似春夏飾演的昔日愛人「 小愉」，於是初相見便如雷似火，互動充滿挑逗， 甚至大方裸身上演激情床戲，在一派陽剛猛烈的劇情裡， 增添一絲溫柔春光。



郭富城演出香港傳奇探長磊樂。(圖/華映娛樂)

最困難的戲？郭富城坦言是吸毒場面。在電影後段， 磊樂沾染上鴉片，爾後決心戒毒，被壓制在床上痛苦掙扎， 臉色發青大翻白眼。郭富城表示：「開拍前上網看一些紀錄片， 去看吸毒的人的狀態是怎樣， 拍的過程也一直跟導演溝通究竟要真實、清醒、還是像喝醉？ 戒毒的人是怎麼樣？呈現在這部電影裡又是怎麼樣？ 這部分對我來說是膽戰心驚的處理，我沒有過這樣的經歷， 幸好出來是合格吧。」

此外，他也為電影特地學習潮州話，他透露劇組有請老師指導， 但初期是錄製錄音帶讓他在家學習， 但後來他發現可能有些聽不太清楚，到了現場遇見老師本人， 不少用字又重新再學，「潮州話也有分不同地方的不一樣說法， 學了很久一段時間，雖然很困難，但配合電影需要，最後過關。」

今年80歲的許冠文是其中最資深的老將，他是第1屆香港電影金像 獎最佳男主角得主，演技有目共睹。此次在《風再起時》 飾演廉政公署特別專員，有不少和梁朝偉老謀深算的精彩對戲， 還有一場過目難忘的5分鐘全英語獨白。此戲中， 他面對一整桌飾演香港及英國警政高層等諸多演員， 所有眼睛近距離盯著他，但他一枝獨秀， 除了令人佩服他流利的英文演繹，更折服在他的氣場。

《風再起時》已於2023年2月24日上映，更多電影資訊， 請上官方臉書粉絲團查詢。