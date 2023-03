台灣金車噶瑪蘭調酒師林柏均獲獎　威士忌行業大賞「年度最佳」肯定

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 威士忌業界權威媒體《WHISKY MAGAZINE》舉辦的2023年度威士忌行業大賞 (ICONS OF WHISKY) 近日公布第一輪評選結果,KAVALAN WHISKY BAR獲選世界其他產區「年度最佳威士忌酒吧-高度讚揚」 (BAR OF THE YEAR, HIGHLY COMMENDED),BAR LEADER 林柏均 (James Lin) 更獲選為世界其他產區「年度最佳調酒師 」(BARTENDER OF THE YEAR)。

KAVALAN WHISKY BAR自2019年8月開幕至今,透過視覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官體驗式氛圍營造,帶領消費者感受孕育出噶瑪蘭威士忌的台灣風土與人文,更開創性打造全台唯一能於橡木桶邊汲酒直飲的威士忌酒吧。

KAVALAN WHISKY BAR以視覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官體驗式氛圍營造,讓消費者能完全沉浸在威士忌世界之中,除了提供全系列噶瑪蘭威士忌酒款外,也提供許多經典調酒、創意調酒以及餐食搭配,完善且多樣性的員工培訓,讓員工能與酒吧共同成長,受到威士忌行業大賞 (ICONS OF WHISKY) 評審們肯定,獲選2023年世界其他產區「年度最佳威士忌酒吧-高度讚揚」。

威士忌行業大賞 (ICONS OF WHISKY) 認為,一位傑出的調酒師必須擁有充足的威士忌知識,同時精通調酒、飲食搭配等,能靈活運用自身知識,帶給消費者絕佳的威士忌體驗。KAVALAN WHISKY BAR的BAR LEADER 林柏均在業界服務資歷12年,於2019年加入KAVALAN WHISKY BAR,擅長以創意體驗將各種感受味覺化,總是帶給消費者許多驚喜,專業亦深受評審讚賞,獲頒2023年世界產區「年度最佳調酒師 」。

KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧