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台灣金車噶瑪蘭調酒師林柏均獲獎　威士忌行業大賞「年度最佳」肯定

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/02 11:43
（圖／KAVALAN WHISKY BARKAVALAN WHISKY BAR）

（圖／KAVALAN WHISKY BARKAVALAN WHISKY BAR）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 威士忌業界權威媒體《WHISKY MAGAZINE》舉辦的2023年度威士忌行業大賞 (ICONS OF WHISKY) 近日公布第一輪評選結果，KAVALAN WHISKY BAR獲選世界其他產區「年度最佳威士忌酒吧－高度讚揚」 (BAR OF THE YEAR, HIGHLY COMMENDED)，BAR LEADER 林柏均 (James Lin) 更獲選為世界其他產區「年度最佳調酒師 」(BARTENDER OF THE YEAR)。

KAVALAN WHISKY BAR自2019年8月開幕至今，透過視覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官體驗式氛圍營造，帶領消費者感受孕育出噶瑪蘭威士忌的台灣風土與人文，更開創性打造全台唯一能於橡木桶邊汲酒直飲的威士忌酒吧。

KAVALAN WHISKY BAR以視覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官體驗式氛圍營造，讓消費者能完全沉浸在威士忌世界之中，除了提供全系列噶瑪蘭威士忌酒款外，也提供許多經典調酒、創意調酒以及餐食搭配，完善且多樣性的員工培訓，讓員工能與酒吧共同成長，受到威士忌行業大賞 (ICONS OF WHISKY) 評審們肯定，獲選2023年世界其他產區「年度最佳威士忌酒吧－高度讚揚」。

威士忌行業大賞 (ICONS OF WHISKY) 認為，一位傑出的調酒師必須擁有充足的威士忌知識，同時精通調酒、飲食搭配等，能靈活運用自身知識，帶給消費者絕佳的威士忌體驗。KAVALAN WHISKY BAR的BAR LEADER 林柏均在業界服務資歷12年，於2019年加入KAVALAN WHISKY BAR，擅長以創意體驗將各種感受味覺化，總是帶給消費者許多驚喜，專業亦深受評審讚賞，獲頒2023年世界產區「年度最佳調酒師 」。

KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧

  • 營業時間：周一至周日：19:00-01:00 (每月第一個周一為公休日)
  • 地址：台北市中山區南京東路二段1號2樓 (新生北路口)
  • 電話：(02) 2521-0880
  • 網址:https://www.facebook.com/kavalan.whiskybar
威士忌
噶瑪蘭威士忌酒吧
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更新時間 : 2023-03-02 18:57 GMT+08:00

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