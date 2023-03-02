兩廳院、雲門青銀共創《薪傳》林懷民驚喜現身　工作坊身體力行清晨插秧

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2023年國家兩廳院青銀共創計畫，以「認同」主題出發，與雲門合作素人版《薪傳》於昨晚登場，雲門創辦人林懷民驚喜現身激勵舞者，親送臺東釋迦給每一位學員。

「青銀共創」計劃為兩廳院永續共融營運計畫之一，致力於將藝術作為共融媒介，回應與日俱增的代間溝通需求。青銀舞者穿上由雲門提供超過2、30年歷史，經歷過兩三代舞者的《薪傳》服裝，完整呈現「耕種與豐收」段落，現場觀眾感動。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「 第一次觀賞《薪傳》，讓我想起身在這片土地的人們，如何相互合作，克服歷史帶給我們的挑戰。而今晚兩代青銀從開啟對話到和諧共舞，同時又保有個人的獨特個性，讓我們看見跨世代合作不僅可能，更能迸發出嶄新的火花。其中最重要的便是願意傾聽與理解，這亦是青銀共創最核心的精神。」

今（2023）年以「認同」為題，兩廳院攜手雲門帶領青銀深度交流，並以《薪傳》「耕種與豐收」為呈現結果之一。工作坊首日，更特別帶領學員們於清晨的陽明山上，體驗插秧與農務，透過身體力行，感受「耕種與豐收」的辛勞與喜悅。

參與者表示，雖然過程勞累辛苦，卻是從未有過的嶄新體驗。青銀學員更從無數的議題討論、工作坊訓練中，培養深厚的革命情感。彼此間的交流與情誼不僅是令人難忘的回憶，無形中也加深彼此的默契，近三週的訓練與努力成果，只求演出當下完美呈現，許多學員們甚至在演出後感動落淚。

樂齡學員姚億鍾表示，連續的排練讓體力已快透支，害怕自己能否撐下來，但每次都在大家呼吸快喘的嘿吼聲完成了，心情是滿足愉悅的。

林懷民說，「這齣舞在我1978年創作時，我就希望給小學生們跳，那時候舞者們都說我瘋了，但今天看到這群素人舞者跳，我覺得大家一定都可以。」

除呈現外，工作坊講師亦是跳過多次《薪傳》的舞者，包含雲門助理藝術總監李靜君、前雲門2創團舞者許嘉卿、前雲門舞集舞者蘇依屏，以及在過程中，帶領議題工作坊的戲劇教育博士陳韻文，與青銀舞者們也帶來一場跨世代跨領域的交流對談，分享參與的感想與心得。

年僅18歲的青年學員胡瑄妤分享，「老師說，年輕的另一個名字是勇敢，那我想，只要勇敢，就可以一直年輕。」