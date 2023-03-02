（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）前國家表演藝術中心董事長陳國慈創立的迪化二0七博物館，去年(2022年) 8月31日結束營運，舊址由龍應台文化基金會於昨天(3月1日) 接手，將作為培育青年的基地，即日起試營運全新型態數位沙龍至6月30日。

龍應台文化基金會運行18年，昨在台北市迪化街一段207號舉辦「歡欣入厝」茶會，包含基金會董事及顧問殷允芃、童子賢、嚴長壽、韓家宇等人皆出席見證。

迪化二0七博物館2022年8月31日結束營運，舊址由龍應台文化基金會接手，1日展開試營運，將作為培養新一代青年的基地，前文化部長龍應台（左）以推門動作象徵基金會正式入厝。（龍應台文化基金會提供）中央社

位於台北市迪化街一段207號的老屋歷史悠久，建於1962年，原為廣和堂藥舖，2016年由陳國慈承購，活化老中藥舖，改造為連結常民生活場域的私人博物館「迪化二0七博物館」。2022年，陳國慈退休並結束博物館營運，並宣布老屋將由龍應台文化基金會接手。

陳國慈在2000年也曾應時任台北市文化局長龍應台一請，認養市定古蹟「圓山別莊」，創造「台北故事館」，成為台灣第一名以個人身分認養古蹟的先驅。

如今陳國慈將老屋交付給龍應台文化基金會，龍應台文化基金會發布新聞稿表示，老屋將注入新科技元素，作為培育青年的基地，並透過不同形式的沙龍討論，提供社會一個對話與思辨的場域，為台灣深耕深刻而開放的思想交流平台。

設計師林文龍操刀下，老屋空間1樓、2樓、3樓可依序分別作為基金會沙龍場地、教室與辦公室。龍應台也擔任視覺總監，與設計名家王廉瑛共同設計海報牆。

根據中央社，龍應台文化基金會數位沙龍即日起試營運，期間系列活動包含「光影下午」、「思沙龍」、「台北沙龍」等。

其中「光影下午」首先將以「戰爭凝視」為主題，挑選11部與戰爭有關的紀錄片，首場播映「烏克蘭：人民的戰爭」(下圖) ，並邀請烏克蘭漢學家瑪驪雅蒳（Mariana Savchenko）分享她親身經歷戰爭的觀察。

迪化二0七博物館結束營運 原址由龍應台文化基金會進駐•嘗試全新型態數位沙龍