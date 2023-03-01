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錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/01 20:49
台北市立天文館表示，金星、木星將在3月2日晚間達到「合」的位置。（圖取自天文館官網）

台北市立天文館表示，金星、木星將在3月2日晚間達到「合」的位置。（圖取自天文館官網）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）太陽系中最亮的兩顆行星金星和木星，將在明（2）日達到「合」，兩者相距僅約32角分，約為滿月大小，肉眼可直接觀賞，是十年間最精彩的「金星合木星」現象。

台北市立天文館表示，最近黃昏後的西方天空，總可見到兩顆特別明亮的星星，如果仔細觀察，還會發現它們每天越離越近。這兩顆星正是天空中亮度僅次於太陽和月球，太陽系中最亮的兩顆行星：金星和木星。

而這兩顆行星將在3月2日達到「合」，約傍晚18時30分天色漸暗，兩星可見時，兩者相距僅約32角分，約為滿月大小，在望遠鏡中同框呈現不同樣貌與特徵，是十年間最精彩的「金星合木星」現象。

天文館說明，當晚金星亮度達-3.9等，木星也有-2.1等，都比最亮的星星還亮，即使在有光害處也輕易可見。雖然金星比木星亮約5倍，但在望遠鏡中的木星視直徑有34角秒，比金星的12角秒還要大上近3倍，而且木星有斑斕條紋和衛星環繞，與凸月狀的金星截然不同。

由於兩者軌道分別位在地球內外兩側，所以只有當兩顆行星運行到特定相對位置時才能在視線上如此接近，而下次金星與木星要如此接近且又適合觀賞，得等到2032年2月7日清晨了。

天文館將於3月2日17時30分起，於YouTube頻道直播這場「金星合木星」美景，若天候不佳則取消。

錯過再等9年！台北天文館：「金星合木星」3/2登場　肉眼也看得到
台北天文館
金星
木星
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更新時間 : 2023-03-01 22:19 GMT+08:00

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