【奈及利亞總統大選】執政黨提努布獲勝 反對陣營控作假擬上訴

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）奈及利亞上月25日總統大選的結果，遲至當地時間今（1）日凌晨4點才公布，執政黨候選人提努布以近880萬票勝出，然而反對陣營質疑有大規模操縱之嫌，可能將上訴最高法院，訴請選舉結果無效，重新投票。

綜合美聯社、BBC報導，奈及利亞「全國獨立選舉委員會」（INEC）公布，執政的「全民進步黨」（APC）候選人提努布（Bola Tinubu）在大選中，以37%得票率、獲近880萬票勝出；反對黨「人民民主黨」（PDP）候選人阿布貝卡（Atiku Abubakar）以690萬票（29%）位居第二；工黨的歐必（Peter Obi）則以610萬票（25%）排名第三。

年屆70的提努布是政壇老手，1999年至2007年曾擔任選民登記人數最多的拉哥斯州的州長。然而本次選舉中，主訴改革的歐必卻在拉格斯州獲勝，顯示年輕選民對改革的渴望。

有消息指出，當局連夜宣布提努布的勝選的舉動，可能導致阿布貝卡跟歐必就選舉結果向法院提出挑戰。阿布貝卡在2019年的大選中同樣以第二名落敗，當時「全國獨立選舉委員會」被迫在投票開始前數小時宣布選舉延後一周，阿布貝卡後來上訴法院被予以駁回。

全國獨立選舉委員會表示，「來自各州的結果表明，開票過程自由、公平、可信，這與兩黨的暗示相反。」該委員會為本次大選，首度引入了生物辨識技術識別選民身分，但反對陣營仍以投票站出現延遲、選舉結果回傳中央網站因技術問題中斷、人工計票與系統計票數字不符等情形，恐受大規模操縱為由，要求重新投票。

全民進步黨呼籲反對派接受敗選，不要再製造麻煩。提努布在勝選感言中向對手喊話，「這是我們唯一的國家，（奈及利亞）是一個國家，我們必須共同建設」，呼籲「同伴們」要「一起組隊」。

奈及利亞總統大選備受外界關注，因為該國為非洲大陸上最大經濟體、人口最多的民主國家，並且是非洲第一大石油生產國。

如今各方有三個星期時間對選舉結果提出上訴，但只有在證明國家選舉機構沒有遵守法律規範並採取了可能改變選舉結果的行動時，選舉結果才會被宣布為無效。奈及利亞高法院截至目前，從未推翻過總統選舉結果。