南韓旅遊注意！首爾近年推「無現金巴士」僅接受交通卡付款

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓首爾市自2021年10月開始實施「無現金巴士」，其目的在於減少因投錢箱而發生的安全意外，以及提高市民的便利性。首爾市也計畫從1日開始將現有的18條路線、436輛「無現金巴士」擴增到108條路線、1,876輛公車，比例將從6%大幅上升至25%。

根據韓聯社在首爾站公車換乘中心的採訪，51人中僅有1個人使用現金搭乘公車，但其中也有18名民眾認為，若投錢箱消失，不習慣使用卡片的年長者及外國人可能會感到不便。

至於公車司機們對於無現金巴士也持正面看法，他們表示，下雪時在結冰的路面上搬運投錢箱時，若滑倒可能會受重傷。另外，投錢箱較尖銳的邊角時常造成乘客受傷，且若將投錢箱撤走，能再多載一位乘客也是有利的。

根據首爾市資料顯示，去年首爾市內公車現金使用比率為0.6%，即使在沒有交通卡的情況下搭乘了無現金巴士，也能依照指示轉帳付款。另外，據無現金公車運行的結果顯示，中老年層的現金使用者在2022年1月時為19%，同年11月則減少到了9%。

若公車內部無投錢箱，公車前方大多會掛上「無現金巴士」的布條，但為避免麻煩，若民眾至南韓旅遊，還是建議能購買一張交通卡，便利商店及地鐵站內皆有販售，且公車投現價格為1,300韓元（約33元台幣），刷卡為1,200韓元（約30元台幣），另外還可享有轉乘優惠。