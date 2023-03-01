【2023奧斯卡亮點】《媽的多重宇宙》入圍之最　60歲武打巨星將成為首位華人影后？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2023奧斯卡將於3月12日舉行。

時間＆地點

第 95 屆奧斯卡金像獎入圍名單將已於1月公布，頒獎典禮將於美國西岸時間3月12日舉行，地點位於杜比劇院（Dolby Theatre），目前已更名為 Ovation Hollywood。

入圍最大贏家

《媽的多重宇宙》入圍11項大獎，有望成為今年最大贏家，緊追在後的為《伊尼舍林的女妖》及《西線無戰事》獲9項提名。

首位華人影后登場？

外媒預測，60歲的武打巨星楊紫瓊將以《媽的多重宇宙》抱回影后，打敗包含《TÁR塔爾》Cate Blanchett、《金髮夢露》Ana de Armas、《致蕾絲莉》Andrea Riseborough 、《法貝爾曼》Michelle Williams 在內的眾好手，成為首位抱回小金人的亞裔影后。

影帝入圍名單

競爭激烈的影帝部分，《我的鯨魚老爸》Brendan Fraser、《伊尼舍林的女妖》Colin Farrell、《貓王》Austin Butler、Bill Nighy等將角逐寶座。

Riri表演嘉賓

今年的頒獎典禮主持人為知名脫口秀主持人Jimmy Kimmel；甫於超級盃中場秀演出的Rihanna，將於典禮上演唱《黑豹：永遠的瓦干達》主題曲〈Lift Me Up〉。

其他您要知道的

此外，雖然Will Smith已開拍《絕地戰警》第四集，但影迷要失望了，自從Smith賞了Chris Rock一巴掌後，他被奧斯卡禁止參加頒獎典禮10年，今年肯定看不到他身影；另外一件遺憾的事，今年沒有女性入圍最佳導演獎。

值得一提的是，電影公司爭取到《媽的多重宇宙》（新譯版）從未在台灣播映的IMAX版本，將於3月9日到3月15日之間特別放映，為將登場的奧斯卡獎集氣，將於3月7日開賣。