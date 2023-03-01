富邦投信：台美科技股築底　優先布局「台美多重資產基金」

目前正值美台公布財報密集期，截至2/11止，S&P500公布 44%財報（346家中的153家），整體企業獲利年增率衰退2 .42%，但能源、工業、 非核心消費與不動產等四大類股反而逆勢成長。 儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束， 但根據過往庫存天數開始下降，科技股股價有望見底， 觀察美國大型科技股庫存絕對金額於2022年第四季開始小幅下降 ，目前估值處於歷史低位，富邦投信建議， 優先布局今年獲利還能成長的台美科技股。

富邦投信表示，以富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例， 該基金網羅美國及台灣（成熟+新興）， 最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力， 同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際， 是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。

該基金自2022/12/7成立至今，整體持倉水位約7成， 各資產評價面及收益水準良好，但因市場經濟衰退風險猶存， 故整體的投資情緒仍偏保守。預計今年未來整體操作方向， 收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。

不過，成長股部分，富邦投信表示，將保持較積極的持股內容， 美股方面，優先布局今年獲利還能成長的科技股、 以及具備攻守平衡特性的工業類股為主，另以醫療保健、 非核心消費為輔；台股部分，半導體行業雖然仍處庫存修正週期， 但目前通路庫存已回到較健康水平， 雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、 股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底， 判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。 佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。

綜上所述，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場， 但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，包括IMF在1月底公布最 新經濟展望報告中，就已上修2023年全球GDP增長率至2. 9%，其中美國今年的GDP獲上調至1.4%、台灣則預測將成長 2.8%幅度，顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。 建議投資人採取多重資產基金布局台美市場，達到風險管控、 長期投資的目的。

S&P500企業獲利年增率走勢

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：202 2Q4~.2023Q4

以上資料為過去歷史表現，僅供參考， 亦非本基金未來走勢及績效之保證。