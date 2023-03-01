富邦投信：台美科技股築底　優先布局「台美多重資產基金」

目前正值美台公布財報密集期，截至2/11止，S&P500公布44%財報（346家中的153家），整體企業獲利年增率衰退2.42%，但能源、工業、非核心消費與不動產等四大類股反而逆勢成長。儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束，但根據過往庫存天數開始下降，科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額於2022年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，富邦投信建議，優先布局今年獲利還能成長的台美科技股。
富邦投信表示，以富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例，該基金網羅美國及台灣（成熟+新興），最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。
該基金自2022/12/7成立至今，整體持倉水位約7成，各資產評價面及收益水準良好，但因市場經濟衰退風險猶存，故整體的投資情緒仍偏保守。預計今年未來整體操作方向，收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。
不過，成長股部分，富邦投信表示，將保持較積極的持股內容，美股方面，優先布局今年獲利還能成長的科技股、以及具備攻守平衡特性的工業類股為主，另以醫療保健、非核心消費為輔；台股部分，半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。
綜上所述，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，包括IMF在1月底公布最新經濟展望報告中，就已上修2023年全球GDP增長率至2.9%，其中美國今年的GDP獲上調至1.4%、台灣則預測將成長2.8%幅度，顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。建議投資人採取多重資產基金布局台美市場，達到風險管控、長期投資的目的。
S&P500企業獲利年增率走勢
資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2022Q4~.2023Q4
以上資料為過去歷史表現，僅供參考，亦非本基金未來走勢及績效之保證。