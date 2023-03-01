臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超92.83億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/2/20~2023/2/24）外資在集中市場總買進金額為3,424.35億元，總賣出金額為3,517.18億元，賣超為92.83億元，另統計自2023年年初至2月24日止，外資總買進金額為2兆2,134.53億元，總賣出金額為1兆9,870.97億元，累計買超為2,263.56億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,571.39億元新台幣，占全體上市股票市值的40.54%，較2月17日的19兆7,504.60億元新台幣，減少933.21億元。

就個股比較部分，台灣證券交易所表示，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：陽明：買進76,091千股，賣出25,262千股，買超50,829千股；第二名：長榮：買進65,176千股，賣出29,790千股，買超35,386千股；第三名：臺企銀：買進79,913千股，賣出47,793千股，買超32,120千股。

台灣證券交易所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮航：買進59,056千股，賣出150,625千股，賣超91,569千股；第二名：玉山金：買進122,649千股，賣出163,811千股，賣超41,162千股；第三名：欣興：買進22,684千股，賣出62,126千股，賣超39,442千股。