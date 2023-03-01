春天冷熱多變　新北市府推薦溫補貢寮鮑人蔘雞湯

春天的天氣乍暖還寒，除了做好保暖， 還需要注意飲食調理，這個季節的新北貢寮鮑最為鮮嫩肥美， 新北市漁業處推薦大家不妨來一碗熱騰騰的貢寮鮑人蔘雞湯暖暖身， 為一年的健康打下良好基礎。

新北市貢寮是貢寮鮑(九孔鮑及黑盤鮑)的故鄉， 海岸邊一池池的潮間帶養殖池是孕育貢寮鮑的搖籃， 潮汐換水為養殖池提供潔淨海水，養殖業者定期潛水整理池底， 讓貢寮鮑在乾淨的環境中成長， 寬闊的池底及模擬洞穴的堆礁讓貢寮鮑有許多活動及躲藏休息的空間 ，因此新北貢寮出產的貢寮鮑顆顆飽滿肥嫩， 加上養殖過程無使用化學藥物及配合新北市漁業處上市前抽驗， 新北市貢寮鮑絕對是安心享用的美味在地水產品。

貢寮鮑養殖達人高中輝表示，春天的貢寮鮑鮮嫩又肥美， 在這氣候多變的季節， 特別推薦這道美味可口又養生的貢寮鮑人蔘雞湯， 鮮美貢寮鮑與雞肉還有人蔘、紅棗、枸杞等藥膳材料一同燉煮， 就是一道民眾在家可以自己燉煮給家人享用的美味養生湯品。 做法先將買回家的貢寮鮑、雞肉川燙備用，再將人蔘、紅棗、 枸杞等藥膳材料洗淨備用，然後取電鍋內鍋放入雞肉及人蔘、 紅棗並加水至淹過食材的高度，外鍋加一杯水燉煮，待電鍋跳起後， 最後加入貢寮鮑及枸杞，外鍋放入1/4杯水稍微悶煮一下， 美味養生的貢寮鮑人蔘雞湯就完成了。

新北市漁業處表示， 在貢寮鮑養殖達人們細心照顧下所培育出來的貢寮鮑， 個頭碩大且肉質緊實、味道鮮美， 是這季節大家絕不容錯過的在地優質漁產品， 買回家只需簡單烹調就是道美味的海味佳餚喔！

貢寮鮑訂購資訊詳「2022貢寮鮑」官方網頁：http:// www.gongliao-abalone.com.tw/

經過養殖達人篩選把關，確保賣出的每一粒貢寮鮑都是肥美飽滿及品質優良。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

當季貢寮鮑肥美飽滿、肉質Q彈、味道鮮美。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）