大推!教育部「品德教育特色學校」　新北4校獲獎全國第一

111年度教育部「品德教育特色學校」日前揭曉， 新北市共計有十分國小、大豐國小、南勢國小及新莊國中等4校獲獎 ，獲獎校數全國第一。獲獎學校代表今（1） 日在市政會議進行獻獎，和侯友宜市長分享榮耀與喜悅。

侯友宜對此表示，教育部推動「品德教育特色學校」 形塑友善校園文化，新北市計4所學校獲獎，居全國之冠， 展現新北市積極推廣並落實品德教育的卓越成果； 其中十分國小更是獲獎國小唯一受邀在全國觀摩及表揚大會中進行經 驗分享與交流的學校，品德教育成果傲然。

已有百年建校歷史的十分國小，是全臺唯一的天燈小學， 不僅讓天燈意象存在校園各角落，並以品德教育為核心， 培養孩子成為有活力、展自信、能成功、懂感恩、 達成至善的品德小公民，更以天燈冉冉升空的意涵， 勉勵孩子時刻擁抱夢想，勇於面對挑戰；點亮心中品德火光， 指引自己前往正確的道路，也照亮身旁的人。

另外，新店區大豐國小以學校願景「快樂、尊重、卓越」，延伸「 知善、行善、愛善」，將品德教育與國際教育雙語課程結合， 學校並長期與非洲國家史瓦帝尼交流，透過跨文化、跨領域課程、 文物展、影音導入教學、系列宣傳活動及服務學習， 讓學生打開學生視野、反思自我、落實社會參與，傳遞正面能量， 學會關心他人與家人，並結合社區服務學習照顧及關懷他人。

除此之外，林口區南勢國小的孩透過多元探索體現欣賞自我、 課程學習內化品德素養，如：「職人品德講堂」、「網路生活萬花筒 -資訊禮儀素養課程」，以及校訂課程「藝術心--春聯送溫情」、 「『手』護環境、南勢埔行腳」等服務學習課程，以橫向跨域整合、 縱向素養連結的品德教育課程，串起南勢師生傳遞品德正能量， 提昇與人為善的好品德。

還有新莊國中以品德教育涵育學生多元發展、形塑國中教育新典範， 並結合108課綱發展「品德教育」校訂課程， 融入各領域課程與社團活動，在國中三年引領孩子循序漸進、 建立自信，培養自主積極、正向樂觀、幸福快樂的人生觀。 其中品德教育結合藝術教育的校本課程，更在2020年榮獲教育部「 藝術教育貢獻學校團體獎」殊榮， 品德教育已深植校園不同領域的課堂及每個角落，處處可見。

教育局長張明文另指出，新北持續札根品德教育的深耕與實踐，以1 2項品德教育核心價值「尊重、誠信、正義、孝悌、感恩、反省、 自主、助人、公德、合作、責任、關懷」為主軸， 鼓勵各校以多元方式將品德教育融入各種議題及活動中， 促使學生於生活中實踐品德，培育能力與品德兼具的未來人才， 推動幸福有品校園。