（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣首見本土「猴痘」個案，而且一次出現2例無共通性、感染源不明、無出國史的案例，分別為新竹縣40多歲和高雄市20多歲本國籍男性，目前共匡列25名接觸者，將監測至3月21日。

疾管署發言人羅一鈞表示，這2例個案為我國第6、7例確定病例，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月26、27日確診陽性。

羅一鈞進一步說明，這2名個案近期無出國旅遊史、2人間也共通性，研判為零星散發的本土個案，感染源待查，目前於醫院負壓隔離病房治療中；經疫調匡列相關接觸者共25名，包含5名家人、2名親密接觸者和18名醫護人員，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，猴痘與禽流感同樣是人畜共通傳染病，但猴痘人傳人的傳染力較禽流感好，主要傳播方式是透過親密接觸，尤其是接觸到患者的粘膜、呼吸道分泌物，較少因為接觸被汙染的物品、動物而感染。

詹珮君提醒，感染猴痘要注意六大項症狀，不過最主要為皮疹水泡，病人在臉部、四肢和生殖器等皮膚部位皆會出現皮疹、水泡、膿皰、結痂等不同時期疹子的症狀，起初會逐步有疹子再蔓延至全身。

詹珮君補充，過去猴痘症狀還包含發燒、頭痛、肌肉痛和極度倦怠等情況，但自去年這波從歐美爆發的人傳人疫情來看，發生這些症狀的比例已沒那麼高。

另外，猴痘還有一個特殊症狀為淋巴結腫大，包含腋窩、頸部和腹股溝等部位淋巴結出現腫大的情形。因此民眾如果有上述症狀，一定要戴上口罩盡速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域的暴露史等任何可疑的接觸史，以保護身邊人和降低自身發生後續併發症的風險。

另外，因國內已出現本土個案，因此前往高風險場域的民眾一定要落實自我防護，避免出入可能會與不特定對象有親密接觸的社交活動或可能發生性行為的營業場所。

羅一鈞表示，因應本土出現猴痘個案，本土感染風險已提高，除持續針對兩例個案進行感染源調查之外，明天也會召開專家會議，討論暴露前預防疫苗的接種對象；另因猴痘容易感染族群為年輕、青壯年人士，後天也將和民間團體討論如何透過社交網路，進行精準和重點式宣導。

疾管署說明，我國已於去年6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，截至今日累計7例確診通報案例，包含2例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)。

台灣首見本土猴痘 新竹和高雄個案無出國史、感染源不明 疾管署明將討論疫苗接種對象