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日本少子化加速　新生兒數提早12年跌破80萬人

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/01 16:28
日本2022年新生兒數首次跌破80萬人（圖／美聯社）

日本2022年新生兒數首次跌破80萬人（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本厚生勞動省2月28日公布，日本去年出生的新生兒數為79萬9728人，這是自1899年日本人口統計制度開始進行以來，首次跌破80萬人，與前一年相比減少5.1%。

日本2022年新生兒數為79.9萬名，若只計算日本籍新生兒，預計人數將下降至約76萬人，為40年前1982年新生兒數151.5萬人的一半。

日本少子化的問題越來越嚴重，新生兒數從1998年的120萬人，經歷了17年後減少20萬人至2015年的100萬人以下，但近年卻僅花了7年的時間就大幅減少20萬人。日本國立社會保障人口問題研究所2017年時，曾估計日本新生兒數在2034年時將減少至76萬人左右，但此數字卻提早了12年到達。

根據韓媒東亞日報引述朝日新聞報導，年輕人因經濟狀況不穩定，以及近年新冠肺炎疫情所導致的不安，都有可能對生育率有所影響，與南韓的情形並無太大區別。

日本首相岸田文雄在接受記者採訪時表示，新生兒數連續七年減少，為了改善少子化的狀況，將提出具體育兒政策。

報導指出，在日本東京，政府每個月向18歲以下的居民補助5,000日圓（約1,100元台幣），並提供第二胎0~2歲養育費全免。
日本
出生率
少子化

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更新時間 : 2023-03-01 17:14 GMT+08:00

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