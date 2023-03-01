警方外洩Kobe事故照片挨告 洛杉磯郡付遺孀2885萬美元和解

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國NBA巨星布萊恩 ( Kobe Bryant ) 2020年因墜機事故身亡，多名洛杉磯警方人員因私自拍攝、散播事故現場照片被家屬提告，如今洛杉磯郡同意向布萊恩遺孀支付2885萬美元（8.84億台幣）賠償。

BBC報導，2020年1月26日，一起直升機墜毀意外，奪走了連同布萊恩及其13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）在內共9條生命。然而，至少有8名警消人員私自拍攝並外流了事故現場的照片，瓦妮莎（Vanessa Bryant）憤而於2020年9月提出侵害隱私訴訟，並稱這些警消人員拍攝罹難遺體，變成可交易的「紀念品」。

2021年3月，瓦妮莎公布了散播事故照片的4位警長姓名，並表示他們外流了在事故中身亡的兒童、父母以及教練的照片。瓦妮莎強調，包括她罹難的女兒在內的事故照片，除了「病態的八卦之外」，沒有任何其他原因的被他人拍攝及外洩。

瓦妮莎出庭時表示，她在媒體報導中看到，洛杉磯郡一名警長在酒館中展示了意外事故的照片，她向法官表示自己生活在恐懼之中，「擔心我的女兒們在社群媒體上看到這些」。

紐約時報表示，洛杉磯郡同意向瓦妮莎及其三名女兒支付近3000萬美元，本次和解協議包含陪審團在2022年8月判給瓦妮莎1500萬美元的賠償金。

瓦妮莎的律師代為發表聲明，「今天象徵科比夫人勇敢追究那些行事荒唐之人，獲得正義的榮耀時刻。她為自己的丈夫、女兒以及所有在意外中逝去的家人，或受到類似不尊重的人而戰，我們希望她能在審判中獲得勝利，而這項和解協議將結束紛爭。」

另一名罹難者的家屬以近2000萬美元跟洛杉磯郡達成和解。

加州2020年9月通過一項法律，禁止警消人員未經授權，因私人目的拍攝及散布事故或犯罪現場的遺骸照片，違者可罰款1000美元（約新台幣3萬元）。