【新竹棒球場案待續】林智堅市府團隊近十官員遭爆嚴重失職 高虹安指最高層級這一人

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新竹市立棒球場斥資12億元重建，去年7月風光啟用問題一籮筐引發外界質疑，前新竹市長林智堅「監工8年」一朝切割，更要檢調還市府同仁清白，承包商巨佳營造董事長坦承「難免疏失」，不過1日有媒體取得目前調查進度報導，指當中有前朝官員嚴重瀆職，也挖出巨佳黑歷史，恐怕林智堅短期內是難如願遠離紛擾。

承包商土壤厚度規格大縮水 市府官員竟沒意見 ?

鏡週刊報導指出，新竹棒球場嚴重的缺失當屬排水問題，加上土壤厚度不足品質不佳，才會出現大雨後積水逾半小時仍無法消退的問題，不過就在審計及政風單位深入追查後發現，原本規劃的「排水相關工程預算4,090餘萬元」竟被偷偷刪除，負責驗收的官員卻無視，明顯監工不實，當中疑有官員人謀不臧，有待檢調單位介入偵辦釐清。

除了排水工程缺失，政風單位還查出，新竹市府2018年發包時，合約規範土壤級配厚度為50公分，分層鋪30公分厚砂、5公分小礫及15公分大礫，但得標的巨佳營造2020年間提出的土壤級配設計圖說，紅磚粉及植草區剖面示意圖改為僅設置10公分厚砂及5公分厚清碎石，與統包需求書規範不符卻放水給過。日前，現任新竹市府團隊初步開挖球場土壤，還發現電線及大石頭，球場上草皮也與合約規定不符，有草莖交織密度不足的情況。

根據鏡週刊報導，現任新竹市府不排除進一步開挖球場，以調查是否有回填其他物品及有無違反《廢棄物清理法》，或公務員涉及圖利及偽造文書等刑責，相關的刑事責任正由新竹地檢察署分案偵辦中，至於民事賠償責任，負責監造的艾奕康公司及施工的巨佳營造公司，若真有未按圖施工等情事，也恐遭提告求償。

除了施工不實，現報導也發現，巨佳營造曾在桃園有重大工安事件的黑紀錄，但前新竹市府官員失職未善盡查核，讓有不良紀錄的巨佳可以得標。

味全龍迄今無法進駐料提告求償 ‧ 新竹市府抓瀆職官員

由於球場問題一籮筐且嚴重，味全龍迄今無法進駐新竹球場，原本取得新竹球場15年經營權的龍來公司，早在去年8月前市府時期，即因球場問題無法營運造成損失而發函向前市府要求暫停營運或補償，但前市府並未積極回應。

新竹市府發言人施淑婷告知鏡週刊，去年9月前市府時期，審計室即行文要求檢討，並要求查明相關人員疏失責任，高虹安市長上任後，審計室也再次來函正式要求究責，於是高市長責成政風處調查行政疏失責任，日前已初步完成報告，時間範圍從106年1月至111年7月，具行政缺失人員10名以上。

至於龍來公司求償部份，施淑婷指雙方有多次協商，雙方共識為不解約。報導指出，目前處於休館的新竹球場，所幸當中造價三億餘元的300格停車場仍能正常開放使用，至於球場何時重新啟用仍無定論，龍來公司面對每月上百萬的成本，正持續與新竹市府協商。

Ettoday及壹蘋新聞網報導，新竹市長高虹安１日強調，目前與龍來公司是「暫停租約」並非是「解約」，對此味全龍團回應「相關事宜皆由龍來球場公司與市府協商」，目前仍在進行中。

至於疑瀆職前朝官員十餘人，高虹安表示，目前最高層級是前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安。