「最會說故事歐吉桑」吳念真深情配音　耗時30年拍攝《守護黑面琵鷺》台灣上映

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)繼《老鷹想飛》之後，「台灣最會說故事歐吉 桑」吳念真二度攜手資深生態攝影大師梁皆得，為即將在3月24日上映的新片 《守護黑面琵鷺》「獻聲」旁白演出。

《守護黑面琵鷺》是台灣資深生態攝影大師梁皆得，繼《老鷹想飛》 與《尋找神話之鳥》之後，耗時30年、 走訪多國拍攝的全新力作，透過人文環境紀實方式呈現， 由導演吳念真旁白主述，配樂則由音樂大師林強操刀， 也成為台灣影史首部躍上大銀幕的黑面琵鷺生態紀錄片。

此次，吳念真二度跟梁皆得合作，更情義相挺不收酬勞， 甚至從電影初剪就參與編排意見， 直到本片即將上映也積極協助宣傳。據悉， 忙碌的吳念真是在舞台劇演出結束後，才開始參與本片的旁白錄製， 電影84分鐘的片長，四小時內完成錄製， 可說是非常有效率的配音， 也可從中看出他與導演梁皆得二度合作的默契。

吳念真表示，透過配音，關心環境也一邊拓展視野， 看見黑面琵鷺飛至各個地區的故事，引發他對人類掠奪、 與動物共存等更多環境相關思考，「如果能有幫助 環境的地方一定要幫，我能做的不多， 而配音是我唯一能幫忙的事情，所以如果再跟他們收酬勞， 談錢的事簡直是天理不容。」雖然是無酬勞協助配音，然而吳念真也開心地分享梁導有送他兩瓶黑面琵鷺特別版紀念威士忌， 但被兒子拿去喝了，然後還傳訊息說「好喝」。導演表示，起初還是有跟吳導談到 配音費用的計算，但吳導說不用跟他談錢的事情。

其中，透過以拍攝黑面琵鷺而聞名的「黑琵先生」王徵吉， 他追索黑面琵鷺數十年的生涯歷程為核心，一窺他喪妻、 罹癌卻仍堅持不懈的人生故事。尤其他隱瞞自己罹癌的事實， 帶導演前往日本捕捉黑面琵鷺雪景，卻把開刀與住院通通推遲， 讓導演印象非常深刻。

本片描述1992年歲末， 一群黑面琵鷺在台南七股遭到不明人士惡意槍殺， 引發全台民眾高度矚目。當時奉派採訪的攝影家王徵吉， 自此也走上長達30年的守護黑面琵鷺之路。在當年， 全世界黑面琵鷺的總數只有不到300隻， 這個瀕危物種獲得來自許多國家的關注。不同領域的愛鳥人， 以跨國合作的用心，為開拓黑面琵鷺的生存空間披荊斬棘。 其中的奉獻者包括學者、繪本作家、賞鳥人、基層公務員、 養殖業者，以及更多的無名英雄， 每個人都有自己的私房黑面琵鷺故事。如今，全球黑面琵鷺數量已經超越6000隻， 但牠們並非就此高枕無憂，保育之路仍然持續繼續下去。

《守護黑面琵鷺》將在3月24日於 全台上映。

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