（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix韓國綜藝節目「體能之巔：百人大挑戰」在播出後即在各國獲得很高的人氣，據說在每一個健身房裡都能聽見討論的聲音，大結局也已於上周六播出，最終由37歲的混和健身選手禹秦熔，打敗33歲競輪選手鄭海民獲得冠軍，獨自抱走3億韓元獎金（約750萬台幣），但結局一出後，網路上卻掀起了比賽不公的爭議。

「體能之巔」是由各領域共100位運動好手參賽，透過各種體能競賽後，最終獲勝者可抱走高達3億韓元的獎金，總決賽的項目為「無限拉繩」，禹秦熔與鄭海民須使盡地拉開纏繞在滾輪上的繩索，最先將繩索拉到底的人即獲勝。

在最後一集節目中可看見，比賽一開始由競輪選手鄭海民遙遙領先，但最後他卻似乎筋疲力竭，拉不動了繩索，由禹秦熔反敗為勝，獲得冠軍。

然而，節目播出後，卻有人在網路上爆料，當時由於設備問題，決賽共重新進行了兩次，冠軍也因此變成了禹秦熔。製作組在26日時出面發表聲明表示，決賽中多次重新比賽的傳聞並不屬實，也絕對沒有為了推翻已定的結果，而介入比賽讓特定參賽者變得有利或不利。

根據韓媒報導，對於此謠言，當事人原先都未出面說明，直到28日時亞軍鄭海民則出面接受了媒體訪問。

鄭海民稱，在決賽當天，製作組因冠軍禹秦熔提出抗議，以及收音設備等問題，中斷了兩次比賽。他說道，第一次中斷比賽是因為禹秦熔提出纏著繩索的設備聲響太大，製作組因此中斷比賽，降低繩索纏繞的張力，並將設備上油後，重新開始了比賽。

鄭海民接著說道，在第二次比賽快結束時，製作單位再次中斷了比賽，但他眼看已經快看到繩索的終點，為了想趕快先結束比賽，所以還是繼續拉著繩索，但製作單位卻出現，並大聲要求停止比賽。

第二次中斷比賽的理由，則是因製作單位提出收音設備有問題，無法將片段收錄至節目中。製作單位當時向鄭海民表示，若是他同意重新開始比賽，製作單位會將他的繩索長度剪短，禹秦熔接受了提議，鄭海民則多次向製作組表示他已經用盡了力氣，無法重新開始，製作組卻說可以讓他先休息，或是隔天再重新進行比賽。

鄭海民說道，他不好意思開口要上百個人隔天再來一次，因此不得已答應重新開始了比賽。雖然他一直堅持拒絕重新比賽，但卻有著不得不重新開始的壓力，他不禁懷疑是否自己不該贏得這場比賽。再次進入比賽場地時，他也不確定製作組是否有照約定剪掉他所領先的長度，也不知道是設備問題或是他已耗盡力氣，最後他因拉不動繩索而輸了比賽。

鄭海民表示，他當時有向製作組提出，希望能將所有導致他沒力氣的狀況播放出去，但製作組卻告知，參賽者不得干涉節目剪接，他才意識到自己不該答應重新開始比賽。他補充說道，他並不是希望能獲得重新比賽的機會或是獎金，也不希望禹秦熔受到攻擊，他只是希望能將他輸的狀況播出，因為身為體育人的他，無法接受只播出他輸掉比賽的畫面。

該節目相關人士解釋道，剛開始因為設備的噪音，而暫時中斷了遊戲，在檢查麥克風及聽取參賽者意見後，也是得到了參賽者及現場遊戲進行委員的同意後，以兩位參賽者所希望的方式繼續進行比賽。

Netflix韓綜「體能之巔」爆節目不公、多次中斷比賽 亞軍鄭海民親自出面證實抱不平