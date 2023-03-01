美國眾議院委員會力抗中國保台灣 聽證會敲警鐘、3金融法案經濟護台

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）隨著美中關係愈加惡化以及中國對台灣威脅日益漸增，美國國會也展現更多明確抗中保台的作為。美國眾議院金融委員會於美東時間28日推通過3項涉台法案，以經濟嚇阻中國犯台，並確保台灣國際參與；同日，眾議院「中國問題特別委員會」以中國對美國威脅為主題，舉行成立後首場聽證會。

中央社報導，金融服務委員會通過3項與台灣直接相關的法案，分別為「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）、「保護台灣法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），上述通過的法案將送眾議院全院院會討論表決。

「台灣衝突嚇阻法案」由委員會副主席希爾（French Hill）提出，指示美國財政部公布為中國高階官員提供服務的金融機構清單，並授權財政部禁止機構向這些官員與其家屬提供服務。該法案意在讓中共知曉，意圖犯台的後果之一，就是領導層與其家人財務狀況陷入困境。這項法案以40票贊成、0票反對通過。

「保護台灣法案」指出，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際結算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。法案以37票贊成、0票反對通過。

「不歧視台灣法案」由眾議員金映玉（Young Kim）提出，該法案呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）、參與該組織有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。法案以38票贊成、0票反對通過。

「中國問題特別委員會」為因應中國挑戰而於1月10日成立，首場聽證會會則聚焦中國對美國威脅，為方便更多觀眾入座及收看，選在總面積達約112坪的國會大廈甘農會議廳（Cannon Caucus Room），並罕見於晚間黃金時段7點舉行。

日前剛訪問台灣的主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，外界雖將美中關係稱為戰略競爭，但事實上這是一場將決定21世紀人民生活樣貌的生存鬥爭，他認為美國未來10年的政策，將為未來100年局勢奠基。

蓋拉格指出，過去近半個世紀美國善意與中國交流盼能帶來改革，卻被中國利用，美國應當記取錯誤，「一廂情願的時代已過去」，委員會不會讓中共令美國活在自滿中，或屈服於北京之下。

並邀請前總統川普（Donald Trump）時期的白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）及副國安顧問博明（Matt Pottinger）、中國異議人士魏京生的前秘書童屹、美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）4人以證人身分出席。四位證人則分別自行政政策、中國人權侵犯、關鍵物品製造層面，向大眾闡述中國威脅。