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【貓奴必追】洛杉磯藝術家超搞怪掛毯　首次海外個展台灣超萌登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/01 14:31
洛杉磯藝術家Kayla Mattes首度海外個展於<a href="http://www.asiaartcenter.org/asia/" target="_blank">亞洲藝術中心</a>進行。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

洛杉磯藝術家Kayla Mattes首度海外個展於亞洲藝術中心進行。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 洛杉磯藝術家Kayla Mattes以貓為主題，加上流行文化元素，創造出系列令人莞爾的掛毯創作，首度海外個展於亞洲藝術中心進行。

Mattes於亞洲藝術中心展覽甫於上周落幕，鮮豔的掛毯以貓為創作主題，每隻貓咪的表情都生動活潑且十分搞笑，有些驚恐的頭上套著吐司、還有貓咪拒絕承認自己是貓、貓咪們開起線上會議討論股市，加上大量emoji入畫及常見的數位符號十分對年輕人胃，且作品充滿細節值得玩味。

【貓奴必追】洛杉磯藝術家超搞怪掛毯　首次海外個展台灣超萌登場
展覽現場。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

亞洲藝術中心官網介紹，Mattes長期關注於數位文化與時事，擅長以掛毯作品中的經緯交織與錯綜複雜的構圖、以及詼諧幽默的手法探討社會政治議題。透過純手工的梭織技術，藝術家得以將科技與歷史與轉化成一幅幅的敘事掛毯，紀錄了當代科技以及網際網路對於人類行為的影響。

藝術家今年在亞洲藝術中心的個展《Cute Cat Theory》，是在美國境外的首次個展，呈現生涯最大件作品《All fu**ked up》，近年其他重要展覽包含2019年洛杉磯Richard Heller Gallery的個展、2021年丹麥哥本哈根Collaborations的三人展、將於波特蘭Jordan Schnitzer Museum of Art 登場的《Weaving Data》。

此次沒有看到個展沒關係，Mattes長於個人社群媒體上分享創作過程及新作，有興趣的讀者可前往追蹤。

Mattes與生涯最大幅創作《All fu**ked up》。(圖/Instagram)
洛杉磯
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更新時間 : 2023-03-01 17:13 GMT+08:00

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