耗時2年！神還原越戰關鍵地道奪致命文件　《黑暗騎士》雙面人領銜《火線埋伏》台灣刺激上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《火線埋伏》（Ambush）由金球獎得主Jonathan Rhys Meyers、《黑暗騎士》（The Dark Knight）Aaron Eckhart領銜主演，台灣將於3月3日上映。

電影改編自1 966年的越戰真實事件，由新銳導演Mark Burman首度執導劇情長片，還原越南最知名的越戰遺跡「古芝地道」（Địa đạo Củ Chi），刻劃一群美軍探索更高難度的「 地下隧道戰」，並為奪回致命文件，穿梭在地道當中， 與敵軍近身諜對諜，緊張刺激。



Jonathan Rhys Meyers飾演米勒中校。（圖／片商提供）

「古芝地道」 是越軍抗美的關鍵基地，不只高度隱密到肉眼難以看見出入口， 整個地道總長高達200公里，內部由3層結構組成，寬度僅80公 分不到，高度不超過150公分，這也讓片中各個身高超過180公 分的壯漢演員，光是正常行走都顯得舉步維艱。

此外，為了打造全片超乎想像的複雜結構，劇組前後耗費兩年時間， 在美術與燈光上下足功夫， 並花費大量時間研究當年建造地道所使用的泥土，還透過日光、 蠟燭、閃光來表現地洞於不同層結構位置的深淺程度，工作人員心有餘悸地表示：「這種幽閉恐懼感很真實！」



電影改編越戰真實事件。（圖／片商提供）



《花邊教主》（Gossip Girl）Connor Paolo參與演出。（圖／片商提供）

本片劇情描述越戰期間， 一群受困在禁區邊緣的美國軍人， 手上握有可以改變戰爭命運的高機密文件，卻遭受敵人突襲， 讓文件落入對方手中。德拉蒙德將軍（Aaron Eckhart飾演） 派出米勒中校（Jonathan Rhys Meyers飾演）改變戰況。 他率領一群精英突擊隊員，深入敵人隱匿於叢林地下的陣營， 他們必須克服恐懼，才能在這個宛如迷宮般的地道間穿梭， 不僅要一邊找尋那份致命文件，還要一邊躲避越方設下的複雜陷阱， 更還要提防難以預料的攻擊，並奮力追擊這群敵兵。



正式預告。