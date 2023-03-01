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耗時2年！神還原越戰關鍵地道奪致命文件　《黑暗騎士》雙面人領銜《火線埋伏》台灣刺激上映

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/01 11:33
《火線埋伏》（Ambush）由《黑暗騎士》（The Dark Knight）Aaron Eckhart領銜主演，台灣將於3月3日上映。（圖...

《火線埋伏》（Ambush）由《黑暗騎士》（The Dark Knight）Aaron Eckhart領銜主演，台灣將於3月3日上映。（圖...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《火線埋伏》（Ambush）由金球獎得主Jonathan Rhys Meyers、《黑暗騎士》（The Dark Knight）Aaron Eckhart領銜主演，台灣將於3月3日上映。

電影改編自1966年的越戰真實事件，由新銳導演Mark Burman首度執導劇情長片，還原越南最知名的越戰遺跡「古芝地道」（Địa đạo Củ Chi），刻劃一群美軍探索更高難度的「地下隧道戰」，並為奪回致命文件，穿梭在地道當中，與敵軍近身諜對諜，緊張刺激。

耗時2年！神還原越戰關鍵地道奪致命文件　《黑暗騎士》雙面人領銜《火線埋伏》台灣刺激上映
Jonathan Rhys Meyers飾演米勒中校。（圖／片商提供）

「古芝地道」是越軍抗美的關鍵基地，不只高度隱密到肉眼難以看見出入口，整個地道總長高達200公里，內部由3層結構組成，寬度僅80公分不到，高度不超過150公分，這也讓片中各個身高超過180公分的壯漢演員，光是正常行走都顯得舉步維艱。

此外，為了打造全片超乎想像的複雜結構，劇組前後耗費兩年時間，在美術與燈光上下足功夫，並花費大量時間研究當年建造地道所使用的泥土，還透過日光、蠟燭、閃光來表現地洞於不同層結構位置的深淺程度，工作人員心有餘悸地表示：「這種幽閉恐懼感很真實！」

耗時2年！神還原越戰關鍵地道奪致命文件　《黑暗騎士》雙面人領銜《火線埋伏》台灣刺激上映
電影改編越戰真實事件。（圖／片商提供）

耗時2年！神還原越戰關鍵地道奪致命文件　《黑暗騎士》雙面人領銜《火線埋伏》台灣刺激上映
《花邊教主》（Gossip Girl）Connor Paolo參與演出。（圖／片商提供）

本片劇情描述越戰期間，一群受困在禁區邊緣的美國軍人，手上握有可以改變戰爭命運的高機密文件，卻遭受敵人突襲，讓文件落入對方手中。德拉蒙德將軍（Aaron Eckhart飾演）派出米勒中校（Jonathan Rhys Meyers飾演）改變戰況。他率領一群精英突擊隊員，深入敵人隱匿於叢林地下的陣營，他們必須克服恐懼，才能在這個宛如迷宮般的地道間穿梭，不僅要一邊找尋那份致命文件，還要一邊躲避越方設下的複雜陷阱，更還要提防難以預料的攻擊，並奮力追擊這群敵兵。


正式預告。
火線埋伏

更新時間 : 2023-03-01 17:13 GMT+08:00

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