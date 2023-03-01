拜登政府首位亞裔內閣首長　蘇維思獲提名美國勞動部長　

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國總統拜登於美東時間28日，提名現任勞工部副部長蘇維思出任勞工部長，若提名案通過，蘇維思將成為該政府首位亞裔及華裔內閣首長。

拜登（Joe Biden）美東時間28日發布聲明宣布此項提名，他讚許蘇維思（Julie Su）為經得起考驗且經驗豐富的領袖，她將續建造更強勁、更堅韌、更具包容性的經濟，為美國民眾提供公平的工作報酬與平等的出人頭地機會。

拜登表示期待與蘇維思持續合作，建立一個為勞工服務的經濟體。他盼望參議院能儘快通過此提名案，以便「我們能為美國勞工完成工作」。

CNN報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）發布聲明表示，蘇維思是「勞工的長期倡議者」，首先是在加州，現在將成為拜登–賀錦麗政府的部會領袖，蘇維思「理解我們經濟的未來取決於建立一支訓練有術又具有包容性的勞動力隊伍」。

將取代即將離職的現任部長華爾希（Marty Walsh）的蘇維思，2021年7月起擔任勞工部副部長，此前為民權律師，曾任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長。

蘇維思長期以來被認為是勞工領域的領跑者，並獲得國會亞太裔核心小組（ Congressional Asian Pacific American Caucus）的支持。全國最大工會全國教育協會（National Education Association ）也以聲明公開敦促拜登提名蘇維思擔任勞動部長。

儘管看似眾望所歸，然疫情期間，加州就業發展部門因為延遲批准失業補助，以及高達數百億的抗疫失業補助詐領案風波，也讓掌旗的蘇維思備受檢視。