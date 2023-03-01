〈財經主筆室〉通膨吃掉薪水也吃掉退休金 民眾將恐被迫延後退休

通膨吃掉加薪！主計總處日前公布2022年經常性薪資，較前一年出現倒退0.15%，創下近10年來最大減幅。其實，通膨不僅造成薪資倒退現象，通膨對資產貶值造成的影響，也可能逼迫民眾將退休時間點往後延。意即，通膨不僅吃掉薪水，也吃掉民眾的退休養老資產。

政府多年來調漲基本工資、房貸補助，但為何多數勞工卻相當無感？反而是物價全面上漲的通膨，卻讓民眾很有感，甚至開始擔心，若要過上安穩退休生活，如今必須得考慮延後退休的年齡？

2023年基本月薪從原先的2萬5,250元調升至2萬6,400元，時薪也從168元調升至176元，總計，基本工資已連續7年調漲，與2016年的月薪2萬08元比較，調整上漲幅度已達31%。但大部份勞工都對薪資調漲不僅無感，反而覺得這些年薪資出現倒退情況。

其實，有這樣感覺並不奇怪。根據主計處2022年7月調查，台灣目前就業人口約1,139萬7,000人，而勞動部公布2022年基本工資調整受益人數為175 萬2,100人，基本時薪受益人數57萬4,600人，受政策受益人數僅占就業人口的15.3%，意即，有高達近85%的人對基本工資調薪無感。

所以，政府連續7年調漲基本工資，多數大都沒有太多的感覺，只是讓薪資處於後段班的人逐漸往上追趕，但對這些後段班的人來說，高通膨來臨的時代，調漲薪水真的有感嗎？對薪資沒有調漲的大多數人來說，高通膨就是要開始過苦日子了。

薪水追不上通膨怎麼辦？很多人想到的就是轉職，而後疫情時代似乎企業徵才也有轉好情況。轉職也許是為自己加薪的好方法之一，但事實真是如此嗎？

根據求職網調查，今年新春開工後有高達94.1%企業有徵才計畫，比例高於去年同期的93.3%，也創下近7年的新高。

人力市場需求增加，轉職就可以增加薪水？結果可能讓人失望。求職網調查，若以月薪來看，企業對非主管職缺平均開出的薪資為3萬6,818元，僅比去年同期的3萬6,561元，上調了257元，調幅僅0.7%，調幅遠不及物價上漲幅度，與轉職者期望的4萬1,961元比較，更是打了88折。

薪水不漲及漲幅跟不上通膨，對民眾來說是個煩惱，而通膨可能侵蝕到退休資產，又成為民眾得擔心的新問題。因為，只要每年有2%的通膨，35年後，你的資產就將縮水一半，以目前CPI年增率動輒超過3%來看，資產受影響程度更令人擔心。

若平均每年通膨率達到3%，1,000萬現金擺在保險櫃裡都不動，20年後就將貶值到540萬元左右，已經差不多縮水一半。不是說20年後1,000萬就變成540萬元，而是1,000萬元在20年後的購買力，只相當於現在的540萬元。如果這1,000萬元是你準備作為退休生活用，通膨對你退休生活的影響的確不小。

台灣法定退休年齡是65歲，65歲也是人口老化重要指標，國際上將65歲以上人口占總人口比率達7%、14%及20%，分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。台灣2022年65歲以上人口占比已增至17.56%，進入高齡社會，國發會推估在2025年將邁入超高齡社會。

勞動部統計，國人平均退休年齡為63歲，與其他國家相比，韓國72歲、日本70歲、美國67歲相比，我國退休年紀相對偏早，在通膨侵蝕到退休金情況下，若想退休後有足額的生活費，民眾可能被迫延後退休，或者老人必須重新回到就業市場。只是，政府在推動老人重新就業，做好準備了嗎？