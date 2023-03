俄國空襲警報虛驚一場？烏克蘭無人機突破空防深入俄領土

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)2月28日,俄國多處電視台及廣播電台突然傳出空襲警報聲響,嚇壞民眾,官方直指是駭客攻擊,烏克蘭則保持緘默。

路透報導,從社群媒體分享的畫面可見,電視台插播的警報內容為一黃色警示標誌,圖中是一名逃跑的小人,訊息寫著:「所有人立刻前往避難!」至於電台,則是放送震耳欲聾的空襲警報聲響,加上語音警告:「注意,注意。空襲警報已發布。請立即避難。注意,注意。飛彈來襲。」

俄方表示,部分地區出現假警報,乃是駭客攻擊電視、電台伺服器的結果。警報大作的地區包括俄國2014年併吞的南部克里米亞半島(Crimea)。

部分地方官員指控此乃烏克蘭所為,烏國政府並未置評。

地方電視台集團Gazprom Media稱,這類事件已是家常便飯,其衛星網絡日日遭受攻擊。

上週,部分俄國廣播公司也播放了類似警報,而俄國總統普丁(Vladimir Putin)在俄烏戰爭周年前夕進行國情咨文演說時,國營電視集團旗下的多個網站亦因阻斷服務攻擊(DDoS)而癱瘓。

與此同時,根據美聯社,疑為烏克蘭發動的無人機攻擊,於2月27日、28日突破了俄國空防,進入距離首都莫斯科100公里內的領土,雖未造成重大傷亡,卻引發了俄國防空系統是否出現漏洞的擔憂,普丁下令加強邊防。

As a result of the hacking of the servers of radio stations and TV channels in some regions of #Russia, a false air raid sign sounded on air, the Russian Emergencies Ministry said. pic.twitter.com/ANeX3zsD8p