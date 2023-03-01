俄國空襲警報虛驚一場？烏克蘭無人機突破空防深入俄領土

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2月28日，俄國多處電視台及廣播電台突然傳出空襲警報聲響，嚇壞民眾，官方直指是駭客攻擊，烏克蘭則保持緘默。

路透報導，從社群媒體分享的畫面可見，電視台插播的警報內容為一黃色警示標誌，圖中是一名逃跑的小人，訊息寫著：「所有人立刻前往避難！」至於電台，則是放送震耳欲聾的空襲警報聲響，加上語音警告：「注意，注意。空襲警報已發布。請立即避難。注意，注意。飛彈來襲。」

俄方表示，部分地區出現假警報，乃是駭客攻擊電視、電台伺服器的結果。警報大作的地區包括俄國2014年併吞的南部克里米亞半島（Crimea）。

部分地方官員指控此乃烏克蘭所為，烏國政府並未置評。

地方電視台集團Gazprom Media稱，這類事件已是家常便飯，其衛星網絡日日遭受攻擊。

上週，部分俄國廣播公司也播放了類似警報，而俄國總統普丁（Vladimir Putin）在俄烏戰爭周年前夕進行國情咨文演說時，國營電視集團旗下的多個網站亦因阻斷服務攻擊（DDoS）而癱瘓。

與此同時，根據美聯社，疑為烏克蘭發動的無人機攻擊，於2月27日、28日突破了俄國空防，進入距離首都莫斯科100公里內的領土，雖未造成重大傷亡，卻引發了俄國防空系統是否出現漏洞的擔憂，普丁下令加強邊防。

俄國放送空襲警報虛驚一場？烏克蘭無人機突破空防深入俄領土