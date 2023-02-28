（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天是228和平紀念日，台中市長盧秀燕在追思會中指出，228事件已過去76年了，雖然不幸需要修復，但是也需要用愛和寬容來化解仇恨、凝聚團結，才是追思的意義。

台中市政府今天在大里區國光公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，由盧秀燕帶領民眾默哀沉思，敲響和平鐘，並在紀念碑前獻上鮮白百合花，撫慰受難者英靈。

盧秀燕指出，這是她上任以來第5年舉辦紀念會，市府為表紀念，每年都舉辦2場活動，1場在原市區、1場在原縣區，精心策劃，追思紀念76年前發生的不幸事件，盼透過活動讓民眾勿忘初衷，不能忘記曾經受害的人民和家庭，以過往悲慘事件為鑑，這就是追思的意義和目的。

她表示，連續主持5年紀念活動，感受到時代在進步，同時也希望能展望未來，今年主題是「守護台灣，和平安康」，228事件已過去76年了，雖然不幸需要修復，但是也需要用愛和寬容來化解仇恨、凝聚團結，國家、社會、人民不再彼此分裂相當重要，這才是紀念228最有意義、需要省思的事情。

中央社引述大台中228協會理事長廖苓惠表示，時光飛逝，228事件發生迄今已76年，大家共同在這裡悼念228事件，這個台灣歷史上最大的傷痕，希望大家都能謹記歷史教訓，並期盼大家用愛和寬容化解仇恨，台灣人民要團結一致，共同守護台灣的自由、民主與和平，不要複製悲劇，一起愛這片土地和人民。

台中市228關懷協會理事長陳恆裕指出，期許大家除了持續守護台灣，也要守護兩岸關係，戰爭相當可怕，希望大家都能用愛化解仇恨，並珍惜身邊所擁有的美好，同時祝福所有在台灣這塊土地勤懇認真的群眾，大家都能「和平安康」。

兩天前也就是2月26日, 台中公義行動教會在台中公園更樓前舉辦228追思禮拜，台中市長盧秀燕（下圖2排右2）、前總統陳水扁（下圖2排右3）等人均出席，並獻花給受害者家屬。

台中市228紀念追思會 盧秀燕呼籲用愛和寬容化解仇恨

圖/中央社