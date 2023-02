俄羅斯當紅女高音舉行台灣音樂會　NSO遭反戰聲浪痛批確定下架演出

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國家交響樂團(NSO)邀俄羅斯當紅女高音來台演出,有反戰聲浪質疑該舉助漲普丁的種族滅絕和擴張主義,音樂會確定已取消。

綜合媒體報導,俄羅斯女高音安娜涅翠布柯(Anna Netrebko)原預計3月5日訪台舉行音樂會,NSO於昨(27)日臉書宣布消息後,在台韓裔烏克蘭人,也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松(Olek Shyn)在推特怒批NSO邀請「普丁的朋友」訪台演出。

It’s upsetting to discover that this Putin’s friend and invasion justifier can freely come to Taiwan, perform here and make money, while the death machine she endorsed and actively helped create keeps killing the people of Ukraine. pic.twitter.com/MoORKr2PTU