俄羅斯當紅女高音舉行台灣音樂會　NSO遭反戰聲浪痛批確定下架演出

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國家交響樂團（NSO）邀俄羅斯當紅女高音來台演出，有反戰聲浪質疑該舉助漲普丁的種族滅絕和擴張主義，音樂會確定已取消。

綜合媒體報導，俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原預計3月5日訪台舉行音樂會，NSO於昨（27）日臉書宣布消息後，在台韓裔烏克蘭人，也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Olek Shyn）在推特怒批NSO邀請「普丁的朋友」訪台演出。

It’s upsetting to discover that this Putin’s friend and invasion justifier can freely come to Taiwan, perform here and make money, while the death machine she endorsed and actively helped create keeps killing the people of Ukraine. pic.twitter.com/MoORKr2PTU — Olek 申武松 (@olekshyn) February 27, 2023

俄烏戰爭初起時安娜涅翠布柯曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，「我明確譴責對烏克蘭的戰爭，我的心與這場戰爭的受害者及其家人同在。我的立場很明確。我不是任何政黨的成員，也不與任何俄羅斯領導人結盟。」她已於2006年取得奧地利國籍並定居該地。

NSO今日發布聲明表示，基於社會輿論多有關切，經過樂團與國際經紀 公司討論溝通後，考量種種因素，取消舉辦3/5 NSO《向女神致敬》歌劇選粹之夜音樂會。3月1日中午12時起至3月13日13:00止開放全額退票。

涅翠布柯之後將於義大利米蘭斯卡拉大劇院演出威爾第的「馬克白」、義大利維諾納音樂節演出「阿伊達」，另將於德國威斯巴登、捷克布拉格、奧地利維也納及愛沙尼亞等地演出，包括反對俄羅斯開戰的歐洲一流演出場地，都已邀訪涅翠布柯演出。

文化部表示，文化部尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅的請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。