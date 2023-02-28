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俄羅斯當紅女高音舉行台灣音樂會　NSO遭反戰聲浪痛批確定下架演出

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/28 19:57
國家交響樂團（NSO）邀俄羅斯當紅女高音來台演出，有反戰聲浪質疑該舉助漲普丁的種族滅絕和擴張主義，音樂會確定已取消。(圖/Anna Net...

國家交響樂團（NSO）邀俄羅斯當紅女高音來台演出，有反戰聲浪質疑該舉助漲普丁的種族滅絕和擴張主義，音樂會確定已取消。(圖/Anna Net...

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國家交響樂團（NSO）邀俄羅斯當紅女高音來台演出，有反戰聲浪質疑該舉助漲普丁的種族滅絕和擴張主義，音樂會確定已取消。

綜合媒體報導，俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原預計3月5日訪台舉行音樂會，NSO於昨（27）日臉書宣布消息後，在台韓裔烏克蘭人，也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Olek Shyn）在推特怒批NSO邀請「普丁的朋友」訪台演出。

俄烏戰爭初起時安娜涅翠布柯曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，「我明確譴責對烏克蘭的戰爭，我的心與這場戰爭的受害者及其家人同在。我的立場很明確。我不是任何政黨的成員，也不與任何俄羅斯領導人結盟。」她已於2006年取得奧地利國籍並定居該地。

NSO今日發布聲明表示，基於社會輿論多有關切，經過樂團與國際經紀公司討論溝通後，考量種種因素，取消舉辦3/5 NSO《向女神致敬》歌劇選粹之夜音樂會。3月1日中午12時起至3月13日13:00止開放全額退票。

涅翠布柯之後將於義大利米蘭斯卡拉大劇院演出威爾第的「馬克白」、義大利維諾納音樂節演出「阿伊達」，另將於德國威斯巴登、捷克布拉格、奧地利維也納及愛沙尼亞等地演出，包括反對俄羅斯開戰的歐洲一流演出場地，都已邀訪涅翠布柯演出。

文化部表示，文化部尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅的請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。
NSO
俄羅斯

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