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台北市長蔣萬安228紀念活動致詞遭嗆　民眾自稱「無力者聯盟」高喊「殺人凶手」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/28 18:05
台北市長蔣萬安主持228紀念儀式致詞時遭鬧場，數名民眾衝向講台並高喊「殺人凶手」、「下跪道歉」。(圖/蔣萬安facebook)

台北市長蔣萬安主持228紀念儀式致詞時遭鬧場，數名民眾衝向講台並高喊「殺人凶手」、「下跪道歉」。(圖/蔣萬安facebook)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台北市長蔣萬安主持228紀念儀式致詞時遭鬧場，數名民眾衝向講台並高喊「殺人凶手」、「下跪道歉」。

綜合媒體報導，今日是228紀念日，台北市相關紀念活動於下午2時到3時在228和平公園舉辦，台北市長蔣萬安表示是首次以台北市長身份，參加台北市的二二八紀念活動，坦言心情非常複雜而肅穆。

活動開始前，台灣國與公投護台灣聯盟就在場外召開記者會，高喊「抗議蔣萬安濫設集遊管制區」，蔣萬安致詞到一半卻被大批民眾於現場抗議大喊「殺人兇手」，一名男子還衝到台前靠近蔣萬安，遭維安人員壓制，也有民眾在周邊喊著要求蔣萬安下跪道歉。

蔣萬安致詞到一半又有抗議聲浪，劉姓男子、施姓女子帶領10餘人，闖入蔣萬安後方，拉布條高喊「殺人凶手、下跪道歉」，甚至衝到台前靠近蔣萬安，場面相當混亂，維安警力上前攔下隨後帶離，劉、施兩人在臉書自稱「無力者聯盟」，警方查證訴求及身分後，讓兩人自行離去。

蔣萬安表示在任內必責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。

他強調，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。
蔣萬安
228紀念日

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更新時間 : 2023-02-28 19:48 GMT+08:00

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