《媽的多重宇宙》稱霸美國演員工會獎　楊紫瓊領獎激動爆粗口

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）稱霸美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）頒獎，該獎有奧斯卡風向球之稱。

楊紫瓊在今晚的頒獎典禮上獲頒最佳女主角獎，成為第一位獲得這個獎項的亞洲女演員。60歲的楊紫瓊說：「你們每個人都走過這段旅程，明白那些起起伏伏、高潮和低潮，但最重要的是，我們從未放棄。媽的！這份肯定是給每一個看起來像我這樣的小女孩。」

參演同片的華裔男星關繼威抱走最佳男配角獎，成為第一位獲頒這座獎項的亞洲男星。他透露自己一度因為演出機會太少而息影。

94歲的演員吳漢章在片中演楊紫瓊的爸爸，他回憶早期當電影中有亞洲人角色時，製片人寧可讓白人演員用膠帶黏住眼睛來模仿亞洲人，也不願意讓亞裔演員演出，因為他們認為亞洲人演得不夠好，不會有票房，「但現在看看我們！」

64歲的潔美李曾以《魔鬼大帝：真實謊言》提名美國演員工會獎最佳女主角，此次是首度在SAG獲獎。

《媽的多重宇宙》共抱走4項大獎，是史上單一作品獲頒最多美國演員工會獎獎項的電影。

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023