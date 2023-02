《媽的多重宇宙》稱霸美國演員工會獎　楊紫瓊領獎激動爆粗口

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)稱霸美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)頒獎,該獎有奧斯卡風向球之稱。

楊紫瓊在今晚的頒獎典禮上獲頒最佳女主角獎,成為第一位獲得這個獎項的亞洲女演員。60歲的楊紫瓊說:「你們每個人都走過這段旅程,明白那些起起伏伏、高潮和低潮,但最重要的是,我們從未放棄。媽的!這份肯定是給每一個看起來像我這樣的小女孩。」

參演同片的華裔男星關繼威抱走最佳男配角獎,成為第一位獲頒這座獎項的亞洲男星。他透露自己一度因為演出機會太少而息影。

94歲的演員吳漢章在片中演楊紫瓊的爸爸,他回憶早期當電影中有亞洲人角色時,製片人寧可讓白人演員用膠帶黏住眼睛來模仿亞洲人,也不願意讓亞裔演員演出,因為他們認為亞洲人演得不夠好,不會有票房,「但現在看看我們!」

64歲的潔美李曾以《魔鬼大帝:真實謊言》提名美國演員工會獎最佳女主角,此次是首度在SAG獲獎。

《媽的多重宇宙》共抱走4項大獎,是史上單一作品獲頒最多美國演員工會獎獎項的電影。

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023